Iran leeft tussen hoop en vrees: één van bekendste spelers wordt opgepakt

25 november 2022

Voria Ghafouri, een van de bekendste voetballers uit Iran, is donderdag opgepakt. De 35-jarige aanvaller wordt door de Iraanse overheid beschuldigd van het 'verspreiden van propaganda tegen de staat en het beledigen en aantasten van de reputatie van het nationale voetbalteam'. Ghafouri voert al een tijdlang actie tegen het Iraanse regime, en werd in het verleden al eens gearresteerd. Reza Ghoochannejhad, die bij het nationale team met Ghafouri samenspeelde, denkt dat de huidige WK-selectie hetzelfde weleens te wachten zou kunnen staan.

Ghafouri werd na een training van zijn club Foolad Khuzestan meegenomen door de autoriteiten. Tot voor kort was de 28-voudig international captain van Esteghlal – de meest succesvolle club in de Iraanse voetbalhistorie – maar daar moest hij al verkassen vanwege zijn herhaaldelijke kritiek op de overheid. Nu wordt hij alsnog bestraft. Dat is niet de eerste keer voor Ghafouri: enige tijd geleden werd hij al opgesloten als vergelding voor zijn aanmerkingen op minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif.

Ministers in Iran hebben Ghafouri, die van Koerdische komaf is, de afgelopen dagen al 'een Koerdische separatist' genoemd. De aanvaller zelf houdt echter nog altijd vol 'zijn leven te willen geven voor Iran'. Op sociale media voert hij uitgebreid campagne tegen de Iraanse overheid, die hij gebiedt te stoppen met het doden van Koerden. Ook sprak hij zijn sympathie uit voor de nabestaanden van Mahsa Amini, wiens dood de huidig massaprotesten in Iran in gang hebben gezet.

Voria Ghafouri (35)

Ghoochannejhad weet niet of de leden van het nationale team hetzelfde lot als Ghafouri te wachten staat. De Iraanse selectie weigerde maandag namelijk voorafgaand aan het duel met Engeland (6-2 verlies) mee te zingen met het volkslied.The Guardian noemde de arrestatie van Ghafouri al een 'waarschuwing voor de spelers om hun protesten niet te herhalen'.

"Het is niet goed gevallen bij het regime", zegt Ghoochannejhad bij de NOS over de actie. "Maar de bevolking vond dat ze te laat waren. Ze werden vergeleken met andere atleten of acteurs die wel op eigen initiatief een statement hadden uitgebracht, met alle gevolgen van dien. De spelers van Iran hebben het gedaan onder druk van de bevolking. Dat is wel goed, maar ze zitten in een spagaat", aldus de oud-spits van onder meer sc Heerenveen, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles. Ook voorafgaand aan het duel met Wales zong niet iedere speler van Iran het volkslied mee.