Dirk Kuijt is dankbaar na ontslag bij ADO en deelt eerste reactie

Donderdag, 24 november 2022 om 20:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:40

Dirk Kuijt heeft voor het eerst gereageerd op zijn ontslag bij ADO Den Haag. De Katwijker geeft op Instagram aan dat hij er 'alles aan heeft gedaan om niet te verliezen'. Kuijt had het het hele seizoen al moeilijk in de Keuken Kampioen Divisie, waarin ADO terug is te vinden op een zeventiende plaats. Donderdag maakte de club bekend dat de club en de 104-voudig international uit elkaar zijn gegaan.

"Helaas is mijn trainerschap bij ADO Den Haag vroegtijdig tot een einde gekomen", begint Kuijt op het sociale medium. "Ik wil in het bijzonder Ignacio Beristain alsmede eigenaar David S. Blitzer bedanken voor de kans die ze mij geboden hebben. In de afgelopen maanden heb ik een intensieve band met mijn staf en spelers mogen opbouwen. De resultaten waren helaas niet zoals gewenst, maar het respect en vertrouwen zal ik altijd in jullie blijven houden. Ik wens de spelers en staf dan ook heel veel succes voor de rest van het seizoen.”

Kuijt spreekt vervolgens de hoop uit dat de club de 'juiste keuzes' zal maken. "Niet alleen voor de spelers en staf, maar ook voor alle trouwe fans en mensen die ADO Den Haag een warm hart toedragen. De club ADO Den Haag en de supporters verdienen het om terug te keren op het hoogste niveau. Helaas heb ik deze wedstrijd niet gewonnen, maar ik heb er alles aan gedaan om niet te verliezen.” Kuijt wist met zijn ploeg slechts vier van de zestien wedstrijden te winnen, terwijl er viermaal gelijk werd gespeeld.

Het ontslag betekent een stroeve start voor Kuijt als oefenmeester. Na het beëindigen van zijn actieve loopbaan werd de hij trainer van Feyenoord Onder 19. In zijn eerste seizoen als hoofdtrainer verloor Kuijt op de laatste speeldag de koppositie en daarmee de landstitel aan directe concurrent Ajax, dat werd getraind door John Heitinga. In het seizoen 2019/20 liep hij onder de vleugels van Jaap Stam mee bij de A-selectie in het kader van zijn opleiding Coach Betaald Voetbal. Na het ontslag van Stam en de aanstelling van Dick Advocaat verdween ook Kuijt bij het eerste elftal.