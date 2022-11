Marco van Basten hekelt ‘verwend gedrag’ en ‘ongelofelijk gezeur’

Donderdag, 24 november 2022 om 19:56 • Guy Habets

Marco van Basten kan niet zeggen dat hij fan is van Neymar. De analist en voormalig topspits erkent dat de Braziliaanse aanvaller een van de beste spelers ter wereld is, maar stoort zich aan de maniertjes die Neymar volgens hem te vaak tentoonspreidt. Het huidige seizoen bij Paris Saint-Germain draagt daar volgens Van Basten ook niet aan bij.

Brazilië speelt donderdagavond op het WK tegen Servië en Van Basten wordt in de aanloop naar die wedstrijd gevraagd naar zijn mening over Neymar. Die is tweeledig. "Neymar is een grote speler en een spectaculaire speler, maar ik vind wel dat hij ook bij Paris Saint-Germain verwend gedrag vertoont", zegt de Europees kampioen van 1988 tijdens Studio WK 22 op NPO1. "Dat doet hij in de laatste periode ook wel wat vaker. Een groot nadeel aan hem. Hij kan ongelofelijk zitten zeuren, maar hij behoort zeker tot de wereldtop."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Daar sluit Imke Courtois zich bij aan. De Belgische analiste zat ook aan tafel bij presentator Sjoerd van Ramshorst en erkent dat ook zij zich vaak stoort aan het gedrag van Neymar. "Dat is een figuur die meer op de grond ligt dan dat hij voetballer is. Dat is heel vervelend, maar een wereldspeler is het dan weer wel. Het is in ieder geval de belangrijke man in het Braziliaanse elftal en staat centraal met een vrije rol. Dat ligt hem wel."

Dit seizoen kwam Neymar in veertien wedstrijden in de Ligue 1 al tot elf doelpunten en negen assists. Ook in de Champions League was hij al van waarde voor PSG door in vijf duels twee goals voor zijn rekening te nemen. De steraanvaller ligt nog tot medio 2025 vast in de Franse hoofdstad, al heeft hij zelf een optie om die verbintenis nog met een seizoen te verlengen. Of hij dat wil, valt nog te bezien. Er zijn vaker geruchten die zeggen dat Neymar niet op goede voet verkeert met ploeggenoot Kylian Mbappé.