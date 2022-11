Ihattaren hard aangepakt: 'In mijn ogen is het al heel lang kansloos’

Woensdag, 23 november 2022 om 14:56 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:37

Dries Boussatta verwacht niet dat Mohamed Ihattaren zijn carrière nog op de rit krijgt. Dinsdag meldde De Telegraaf dat de Politie in Utrecht de middenvelder heeft gearresteerd wegens een ernstige bedreiging. De arrestatie vond plaats bij een huis in Utrecht waar Ihattaren op dat moment verbleef.

“Ik hoor iedereen zeggen dat het pijnlijk en treurig is, maar ik sta er eigenlijk heel anders in", zegt Boussatta in het programma Leeuwen van Voetbalzone. "Misschien omdat ik iets ouder ben. Ik heb er eigenlijk geen medelijden mee. Het is voornamelijk jammer voor hemzelf. We moeten niet net doen of hij de nieuwe Messias is, die is nu dus overleden." Volgens Boussatta heeft Ihattaren zijn carrière zelf om zeel geholpen. "Hij is geen veertien of vijftien jaar meer, het is een volwassen jongen. Zoals hem zijn er honderdduizenden die het niet halen in het profvoetbal, that’s it. Ik kijk liever naar jongens die er echt alles voor doen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Boussatta denkt dat inmiddels einde verhaal is voor Ihattaren. “In mijn ogen is het al heel lang kansloos. Ik ken zijn ex-zaakwaarnemer goed. Als je gewoon je gezonde verstand gebruikt, moet iedereen toch kunnen inzien dat het kansloos is. PSV is fulltime met professionals bezig met hem geweest. Zij hebben het niet voor elkaar gekregen. Bij Ajax lukt het ook niet. Wesley Sneijder en Mo Nouri wilden het proberen om hem te helpen. In mijn ogen is het een kansloze missie."

Boussatta is van mening dat het om te slagen als profvoetballer óf als mens altijd begint bij intrinsieke motivatie. "Je moet pijn willen lijden en opofferingen doen", geeft de drievoudig international van Oranje aan. "Ik denk dat dit niet in het karakter van Ihattaren zit. Het urenlange praten om Ihattaren is echt verspilde energie. Het lijkt mij heel logisch dat Juventus nu een dossier opbouwt om van hem af te komen. Ik denk dat hij ze, nu hij vastzit, genoeg munitie heeft gegeven om tot contractontbinding over te gaan. Boussatta zou er niet raar van opkijken als Ihattaren een aanbieding uit Dubai krijgt. "Dan gaat hij het daar weer proberen en gaat het weer verkeerd. Ik denk dat we gewoon het hoofdstuk moeten sluiten, tot hij zelf ooit wakker wordt geschud."