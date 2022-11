Van Gaal verklaart basisplek Noppert: ‘Het is natuurlijk een risico’

Maandag, 21 november 2022 om 16:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:47

Louis van Gaal heeft tekst en uitleg gegeven bij de opstelling van het Nederlands elftal. De bondscoach kiest met Andries Noppert voor een debutant onder de lat en heeft verder basisplaatsen ingeruimd voor onder meer Matthijs de Ligt, Steven Berghuis en Cody Gakpo. Jurriën Timber, die aanvankelijk rekening zou hebben gehouden met een basisplaats, begint vanaf de bank. Het duel met Senegal begint om 17.00 uur Nederlandse tijd en is te zien bij de NPO.

De basisplaats van Noppert is opmerkelijk te noemen. De doelman van sc Heerenveen keepte nog nooit in het shirt van Oranje en maakt dus zijn debuut. De keuze voor Noppert was volgens Van Gaal heel logisch. "Omdat hij normaal gesproken de ballen tegenhoudt", aldus de bondscoach. "De belangrijkste taak van een keeper is om de ballen tegen te houden. Dat is de eerste taak. En met zijn voeten is hij beter dan ik verwacht had."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dat Noppert geen ervaring heeft, hoeft volgens Van Gaal geen probleem te zijn. "Flekken had ook geen ervaring, alleen Cillessen had die ervaring. In principe heeft Pasveer ook maar twee wedstrijden gespeeld. Bijlow ook maar zes. Dat maakt niet veel verschil. Het is natuurlijk van tevoren een risico. Maar ik heb Van der Sar ook opgesteld toen hij negentien was, in een Champions League-duel. Het heeft te maken met de noodzaak. Ik ben genoodzaakt om met Noppert te starten en daar heb ik alle vertrouwen in."

Fysieke kracht

Ook in De Ligt en Berghuis heeft Van Gaal alle vertrouwen, zo geeft hij aan. "De keuze voor De Ligt en Berghuis heeft onder meer te maken met de tegenstander. Kopkracht bijvoorbeeld. Ik weet niet of je de lengte ziet van deze jongens..." Van Gaal vindt het middenveld niet te aanvallend. "Ik ben een aanvallende coach. Tijdens de persconferentie heb ik iets geroepen over creativiteit. Het ontbreken van Memphis heeft daar ook mee te maken. Het belangrijkste is dat we de organisatie goed hebben staan bij de tegenaanval. Dat we compact blijven staan. Ik ben benieuwd of wij als team kunnen winnen van Senegal."

Van der Vaart noemt de basisplaats van Noppert 'verrassend', maar had al wel een voorgevoel. "Als je de persconferentie van Van Gaal hoorde dat Noppert de enige was die in vorm is... Hij zegt nooit zomaar iets", concludeert de voormalig international bij de NPO. "Dat was een voorbode voor een basisplaats. Timber is absoluut niet in vorm, dus De Ligt snap ik wel. Laten we hopen dat het een goede keuze is om Memphis rustig te brengen."

Opstelling Nederland: Noppert; Dumfries, De Ligt, Van Dijk (c), Aké, Blind; Berghuis, F. De Jong; Gakpo; Janssen, Bergwijn.