Danny hield zich stil tegen Daley Blind: ‘Daarna nog meer respect voor Van Gaal’

Maandag, 21 november 2022 om 07:45 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:19

Het nieuws dat bondscoach Louis van Gaal prostaatkanker heeft, kwam hard aan bij Daley Blind. De 32-jarige verdediger kampt zelf al sinds december 2019 met hartproblemen, en kan zich daarom goed inleven in de gezondheidssituatie van de 71-jarige keuzeheer. Blind geeft in gesprek met De Telegraaf aan dat vader Danny al langer op de hoogte was van de ziekte van Van Gaal, maar dat hij de lippen op elkaar hield.

Van Gaal maakte begin april in het programma Humberto bekend dat hij lijdt aan een agressieve vorm van prostaatkanker. Daarbij vertelde de oefenmeester dat hij tijdens trainingskampen in de avonden behandeld werd in het ziekenhuis. Het nieuws kwam hard aan bij zoon Blind.

"Een moeilijk en heftig moment voor me", vertelt hij. Dat hij (Van Gaal, red.) ons niets liet weten tijdens het trainingskamp en ’s nachts naar het ziekenhuis ging, zorgde voor nog meer respect van mijn kant. Dat hij zo sterk wilde blijven om ons teamproces niet te verstoren." Vader Danny – assistent van Van Gaal – wist al langer van de situatie van de bondscoach, maar besloot het Daley niet te vertellen. "Daarna hebben wij – de bondscoach en ik – wel contact met elkaar gehad over onze gezondheidsproblemen", beaamt Daley.

De Ajacied zorgde eind 2019 zelf al voor flinke schrik, toen hij tijdens het Champions League-duel met Valencia naar de grond ging. Sindsdien speelt Blind met een ICD-kastje, een inwendige defibrillator die ingrijpt bij gevaarlijke hartritmestoornissen. Het duurde echter nog meer dan een jaar voordat hij een wedstrijd kon spelen zonder aan zijn hart te denken. "Ik heb weer vertrouwen in mijn lichaam en weet dat het kan wat ik doe", zegt Blind, die nog wel een kleine kanttekening heeft. "Omdat ik voor elke training en wedstrijd medicijnen slik, word ik nog wel bijna iedere dag met mijn hart geconfronteerd."

Zijn gezondheidsproblemen weerhouden hem echter niet te dromen van de wereldtitel. Blind durft dat dan ook hardop te doen. "Ik denk dat het helpt om heel duidelijk uit te spreken dat we wereldkampioen willen worden. Dan gaat het toch in je hoofd zitten." De rol van Van Gaal mag daarin bovendien niet miskend worden volgens de 94-voudig international. "De wereldtitel zit in het hoofd van Van Gaal en elk moment grijpt hij aan om het in ons hoofd te planten. Zelfs in een gewoon dagelijks berichtje via de app. Met zijn afsluiting refereert hij dan aan het WK", aldus Blind.