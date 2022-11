Teun Koopmeiners onthult bijzondere reden waarom hij niet voor Ajax speelde

Zaterdag, 19 november 2022 om 11:26 • Wessel Antes • Laatste update: 11:40

Teun Koopmeiners brak bij AZ door als profvoetballer, maar dat had ook heel anders kunnen lopen. Als jeugdspeler van Vitesse’22 uit Castricum ontving de destijds zevenjarige Koopmeiners een brief van Ajax. Door zijn ouders kwam het niet tot een avontuur in Amsterdam: de brief werd verstopt om de Atalanta-middenvelder in bescherming te nemen.

Nadat de brief op de mat was gevallen is Koopmeiners wel bij Ajax geweest, zo zegt hij in zijn documentaire 'Grande Koopmeiners' op ESPN. “Zo'n selectiedag was dat. Mijn ouders brachten het alsof het een open dag was waar heel veel kinderen een uitnodiging voor kregen. Mijn vader had met veel mensen binnen de topsport te maken, dus hij kende de regels wel. Niet zozeer bij Ajax, maar hij wist wat er in de topsport verwacht werd van een kind en waar ik dan in terecht zou komen. Mijn ouders vonden mij daarom op zevenjarige leeftijd echt nog te jong om daar toen in te stappen.”

Jaren later, toen Koopmeiners als speler van AZ over de inhoud van de brief hoorde, vroeg hij zich meermaals af waarom zijn ouders de overstap naar Ajax hebben tegengehouden. “Uiteindelijk begrijp ik ook wel hoe zij erin stonden. Ook omdat ik nu achteraf kan zeggen dat ik via AZ een mooie weg heb doorlopen en dat ik het eerste elftal heb mogen halen. Maar als ik helemaal uit de voetballerij was gegaan, dan had ik me natuurlijk meer afgevraagd waarom ze me daar (Ajax, red.) niet naar toe hebben gestuurd.”

Na 154 wedstrijden voor het eerste van AZ belandde de 24-jarige middenvelder vorige transferzomer bij Atalanta. Koopmeiners leverde de Alkmaarders zo’n veertien miljoen euro op. Bij de Serie A-club is de linkspoot inmiddels een onmisbare schakel: Koopmeiners speelde al 58 wedstrijden voor la Dea, waarin hij goed was voor acht doelpunten en vijf assists. Komende maand beleeft de voormalig AZ’er zijn tweede eindtoernooi met Oranje, al kwam hij tijdens het EK vorige zomer geen enkele minuut in actie.