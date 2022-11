‘De keepers worden gek van Frans Hoek, maar dat zeggen ze niet’

Donderdag, 17 november 2022 om 12:22 • Laatste update: 13:15

Als het aan Ronald Waterreus ligt, verdedigt Justin Bijlow het doel van Oranje tijdens het WK in Qatar. Volgens de voormalig keeper van het Nederlands elftal wordt het hoog tijd dat het niet meer over de keepers gaat. Waterreus haalt in gesprek met Voetbal International hard uit naar bondscoach Louis van Gaal en keeperstrainer Frans Hoek. "Blij dat het straks afgelopen is. Keepen is een vak en dat moet je serieus nemen. Dat is nu niet gebeurd."

In aanloop naar het WK is de keeperskwestie veruit het meest besproken thema rond Oranje. Van Gaal besloot Jasper Cillessen en Mark Flekken thuis te laten en nam Bijlow, Remko Pasveer en Andries Noppert wel mee. Met name het thuislaten van Cillessen leidde tot veel verbazing. De doelman van NEC werd door Hoek op de hoogte gebracht van het slechte nieuws. "Het is straks echt een verademing dat na het WK het keepersvraagstuk bij Frans Hoek weg is. Hij vindt zijn eigen showtje veel te belangrijk. Als dat circus straks voorbij is, gaat het weer over de keepers in plaats van over de keeperstrainer", stelt Waterreus.

De oud-doelman van PSV begrijpt niets van de keuzes van Van Gaal en Hoek. "Neem gewoon je beste keepers mee, Cillessen en Flekken zitten daar zeker bij. Maar Noppert moet mee als de penaltykiller. Ik heb overal gezocht, hij heeft één strafschop tegen gekregen en die ging erin. Tim Krul heeft in het verleden wel bewezen op het moment suprême een strafschop te kunnen pakken. Hij heeft karakter getoond door niet mee te doen aan die testen. Krul heeft gedacht: Ze weten wat ik kan, of je neemt me mee of je laat me thuis. Maar dan zijn Van Gaal en Hoek op hun pik getrapt en mag je dus niet meer mee."

Volgens Waterreus is men ook intern niet te spreken over de werkwijze van Hoek. "De keepers worden gek van Frans Hoek. Maar ze zeggen het niet tegen hem omdat ze anders niet meer worden opgeroepen", stelt Waterreus. "Je gelooft toch niet dat Bijlow blij is met die man. Een tijdje terug werd hij volledig genegeerd en was hij nog zesde keeper. En Flekken is eigenlijk alleen maar beter gaan keepen en nu valt hij plotseling af. Een goede verklaring is niet gegeven. Ik gun Pasveer op zijn oude dag een WK, hoor, en hij heeft het in Oranje goed gedaan, maar na de laatste interlands heeft hij bijna geen bal meer tegengehouden. In de laatste twaalf duels bij Ajax heeft hij één keer de nul gehouden."

Interessantdoenerij

Pasveer kreeg van Van Gaal rugnummer 1 toegewezen, maar volgens Waterreus houdt dat niet in dat de doelman van Ajax ook daadwerkelijk het doel verdedigt. "Van de drie die wel mee zijn, kun je alleen Bijlow opstellen", meent hij. "Daarbij gaat het in mijn ogen niet om de vorm die hij heeft, maar de andere twee vind ik eigenlijk niet goed genoeg. Dat er zo met de keepers is gesold en nog altijd niet duidelijk is wie de eerste doelman is, is onbegrijpelijk. Zeg het gewoon, dan ben je overal van af. Het is interessantdoenerij. Net als de term goalplayers. Blij dat het straks afgelopen is. Keepen is een vak en dat moet je serieus nemen. Dat is nu niet gebeurd."