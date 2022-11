Ronaldo haalt opnieuw hard uit naar Manchester United en Rangnick

Cristiano Ronaldo geeft toe dat hij in de zomer van 2021 dicht bij een transfer naar Manchester City was. De 37-jarige superster van Manchester United doet in gesprek met Piers Morgan een boekje open over zijn turbulente twee periode in Engeland en zegt in het interview dat Sir Alex Ferguson hem tegenhield om Juventus in te ruilen voor de blauwe kant van Manchester. “Hij maakte het verschil.”

De Portugees vertelt dat hij bijna speler van the Citizens was. “Dat verraste me, omdat ze me heel graag wilden hebben. Maar mijn hart, mijn geschiedenis bij United… Sir Alex maakte het verschil. Mijn hart ging tekeer op dat moment.” Ronaldo zou uiteindelijk terugkeren bij United, waar hij ging samenwerken met Ole Gunnar Solskjaer. Dat beviel hem uitstekend. “Ik houd van Ole. Hij was een topmens. Het is moeilijk om het gat van Sir Alex op te vullen nadat hij vertrok in 2013, maar Ole heeft het goed gedaan.”

De aanvaller vindt dat de Noor meer tijd had moeten krijgen bij the Red Devils. “Ik ben er zeker van dat hij een goede trainer wordt in de toekomst. Het was een goede ervaring. Ik was blij om samen met hem te werken, ook al was het maar voor een korte periode.” Solskjaer werd uiteindelijk eind november ontslagen bij United, waarna hij werd opgevolgd door Ralf Rangnick. De samenwerking met de Duitser beviel een stuk minder. “Ik heb al mijn trainers in mijn carrière boss genoemd uit respect. Uiteindelijk, diep vanbinnen, heb ik Rangnick nooit als boss gezien omdat ik het niet overal met hem over eens was.”

Ronaldo gaf eerder deze week aan dat hij nog nooit van Rangnick had gehoord toen hij werd aangesteld. De spits gaat verder: “Wanneer je Solskjaer ontslaat, moet je een toptrainer aanstellen. Niet een technisch directeur.” De Duitser was directeur voetbalzaken bij Lokomotiv Moskou voordat hij in december van vorig jaar naar United vertrok. Ronaldo gaat in het veelbesproken interview ook in op het gebrek aan vernieuwing bij United. De club heeft gedurende zijn tijd bij Real Madrid en Juventus stilgestaan, aldus de Portugees. “Ik had echt verwacht dat alles was veranderd na dertien jaar. Maar toen ik terugkwam, werd ik verrast. Op een slechte manier.”

“Alles was hetzelfde. United heeft geen progressie geboekt. Real en Juventus hebben de recente ontwikkelingen qua technologie en infrastructuur gevolgd. Zij probeerden altijd progressie te boeken qua training, voeding en hoe je moet herstellen na wedstrijden. United loopt achter op clubs als Real en Juventus.” Ronaldo praat ook over de kritiek die hij krijgt van journalisten en analisten. “Ik snap mensen zoals hen niet. Misschien willen ze op de voorpagina van een krant komen. Ik ben er trots op dat ik de meest gevolgde persoon op social media ben. Waarom ben ik nummer één? Waarom ik? Dat vraag ik me soms wel eens af. Ik denk dat het helpt dat ik er goed uitzie.”