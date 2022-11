V/d Meijde weet aparte reden dat Danjuma thuisblijft: ‘Niet op sportieve grond’

Maandag, 14 november 2022 om 22:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:51

Arnaut Danjuma is niet om sportieve redenen buiten de WK-selectie van het Nederlands elftal gevallen, zo beweert Andy van der Meijde in Veronica Offside. De oud-rechtsbuiten stelt dat Danjuma bij Oranje niet lekker in de spelersgroep ligt. "Danjuma gaat niet mee omdat hij geen speler is die zich in de groep mengt", stelt Van der Meijde met grote overtuiging.

Danjuma was vrijdag een van de verrassende afvallers uit de Oranje-selectie. Louis van Gaal koos onder meer Besiktas-spits Wout Weghorst ten faveure van de aanvaller van Villarreal. De bondscoach liet zich daarbij volgens Van der Meijde dus leiden door het groepsproces. "Danjuma is een jongen die heel erg op zichzelf is en zich toch afzijdig houdt. Daarom is hij ook thuisgebleven."

Wilfred Genee is hoogst verbaasd over de vermeende argumentatie van Van Gaal. “Is dat echt de reden?”, vraagt de presentator, waarna Van der Meijde bevestigend reageert. “Dus niet op basis van zijn voetbalkwaliteiten, maar omdat hij zich niet mengt in de groep?”, klinkt het verbaasd uit de mond van Genee. “Omdat hij afzijdig is, op zichzelf", herhaalt Van der Meijde.

Wesley Sneijder, die eveneens aan tafel zit, zou het 'niet gek' vinden als dat de echte reden is. De oud-middenvelder vindt Danjuna nu eenmaal geen 'buitencategorie'. "Als je dat wél bent, wat kan het dan schelen dat je alleen op je kamer gaat zitten? Dan had Van Gaal hem echt meegenomen", stelt Sneijder.