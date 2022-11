Van Dijk licht nieuwe Oranje-actie op WK voor arbeidsmigranten toe

Maandag, 14 november 2022 om 16:44 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:50

De KNVB gaat de shirts van het Nederlands elftal veilen die tijdens de wedstrijden van het WK in Qatar worden gedragen. In onderling overleg met de spelers is besloten dat de totale opbrengst van de online veiling naar de arbeidsmigranten in Qatar gaat. Aanstaande donderdag vindt er bovendien een ontmoeting plaats tussen de WK-selectie en een twintigtal arbeidsmigranten.

Virgil van Dijk licht de nieuwe actie van Oranje voor de arbeidsmigranten toe. “Het tot stand komen van het toernooi heeft een zeer grote impact gehad op arbeidsmigranten in Qatar. Dat is niemand ontgaan. Onder heel zware omstandigheden hebben zij gewerkt aan stadions, de infrastructuur en hotelaccommodatie. Dat zullen we ons bij elke activiteit steeds weer realiseren. En dat die omstandigheden écht beter moeten, is iedereen wel duidelijk”, aldus van Dijk.

“Wij hopen dat onze aanwezigheid verder kan bijdragen aan de veranderingen die momenteel gaande zijn”, vervolgt de aanvoerder van het Nederlands elftal op de website van de KNVB. “Vanuit de ‘bestuurskamers’ is al veel gedaan om de situatie van de arbeidsmigranten te verbeteren. Maar wij willen daar vanuit de kleedkamer ook een concrete bijdrage aan leveren. Allereerst door hier op dit wereldpodium aandacht te vragen voor hun situatie. Maar ook door de veilingopbrengst van onze wedstrijdshirts te gebruiken om de in gang gezette verbeteringen mede te financieren.”

Op de shirts kan direct na het eerste fluitsginaal van een van de wedstrijden van Oranje geboden worden via MatchWornShirt.com. De veiling loopt tot de aftrap van een volgende wedstrijd van het Nederlands elfta. De KNVB veilde eerder al shirts van Oranje die gedragen werden tijdens de Nations League-duels met Polen en België. Dit leverde ruim vijftigduizend euro op.

Op donderdag 17 november vindt er bovendien een ontmoeting in Doha plaats tussen de WK-selectie van bondscoach Louis van Gaal en twintig arbeidsmigranten. Een aantal van hen heeft ook meegewerkt aan de bouw van de voetbalstadions. Nadat zij een training van Oranje hebben bijgewoond, zullen zij onderling een potje voetballen onder leiding van de Oranje-internationals. Hiermee wil de spelersgroep extra aandacht genereren voor de situatie van de arbeidsmigranten in Qatar.