Van der Vaart ziet nu ook ‘nare mannetjes’ bij Ajax: ‘Je zag het aan zijn ogen’

Maandag, 14 november 2022 om 00:11 • Noel Korteweg • Laatste update: 00:21

Rafael van der Vaart zou het een grote schande vinden als Ajax, met het oog op de inkomende transfers van afgelopen zomer, geen kampioen wordt dit seizoen. De oud-middenvelder wist daarnaast niet wat hij zag in de tweede helft tegen FC Emmen (3-3) en noemt in het specifiek Daley Blind. “Die loopt geen seconde meer voor Alfred Schreuder”, aldus Van der Vaart bij Studio Voetbal.

De Amsterdammers kwamen zaterdagavond op bezoek bij Emmen na een achterstand terug tot 1-3, maar gaven het in de tweede helft volledig weg en speelden uiteindelijk gelijk. Van der Vaart denkt nog steeds dat Ajax kampioen wordt aan het einde van het seizoen. “Ajax heeft afgelopen zomer gewoon spelers verkocht voor tachtig miljoen en weet ik het allemaal. Als je dan ziet wat ze er voor teruggekocht hebben, dan mogen wij er met zijn allen toch vanuit gaan dat Ajax gewoon makkelijk kampioen wordt? Als je dat dan niet wordt, dan heb je het gewoon heel slecht gedaan.”

Pierre van Hooijdonk haalt Feyenoord aan. De Rotterdammers moesten afgelopen zomer ook vrijwel een volledig nieuw elftal bouwen, maar kroonden zichzelf zondagmiddag na de overwinning op Excelsior (5-1) tot herfstkampioen. “Dat is het verschil tussen Feyenoord en Ajax. Feyenoord heeft een heleboel nieuwe spelers gehaald, maar die spelers komen voor een veel lager bedrag binnen en die zijn eigenlijk ook minder dan de jongens die weggegaan zijn. Ajax vist in een andere vijver. Ze kunnen salarissen en transfersommen betalen voor spelers die er meteen staan. Rafael heeft gelijk: een heleboel spelers leveren niet.”

Van der Vaart blijft bij zijn standpunt dat Ajax kampioen wordt. “Ik denk nog steeds dat ze kampioen worden, want als dat niet zou gebeuren, dan zou dat de grootste schande ever zijn. Ik ga misschien iets zeggen dat uhm... Nee, ik ga het gewoon zeggen.” Van Hooijdonk haakt in: “Een naar mannetje?”, refererend aan de uitspraak van Van der Vaart over Jasper Cillessen. “Nou ja, inderdaad: er lopen een paar hele nare mannetjes op het veld. Maar ik denk dat sommigen bijna expres de boel gesaboteerd hebben in de tweede helft. Daar leek het op toen ik zat te kijken. Blind viel in. Ik zag een blik in zijn ogen waarvan ik dacht van: zo, die is zó boos. Die loopt geen seconde meer voor Schreuder”, gaat de oud-Ajacied verder.

“We kennen allemaal de kwaliteiten van Blind, en het is ook helemaal niets tegen die jongen, maar ik zag echt iets in zijn ogen”, is Van der Vaart duidelijk. Ibrahim Afellay is het deels eens met zijn collega, maar gelooft niet dat ‘spelers expres een wedstrijd slecht willen spelen.’ “Ik begrijp het punt dat Rafael wil maken. Als je naar Blind keek, dan leek het bijna op werkweigering. Hij deed de meest vreemde dingen. Zelfs aan de bal maakte hij zo veel verkeerde keuzes. Ik geloof alleen niet dat spelers expres een slechte wedstrijd spelen.”