Cillessen pakt Hélène aan: ‘Jij hebt dingen over mij gezegd, kloppen die?’

Zondag, 13 november 2022 om 14:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:46

Jasper Cillessen reageert na afloop van zijn uitblinkersrol tegen RKC Waalwijk (6-1 winst) voor het eerst publiekelijk op het uitblijven van een uitnodiging voor Oranje op het WK in Qatar. De doelman van NEC pakt in het interview op ESPN verslaggever Hélène Hendriks rechtstreeks aan. "Jij hebt ook dingen over mij gezegd", aldus Cillessen.

Vrijdag kreeg de routinier van Frans Hoek, keeperstrainer bij Oranje, te horen dat hij niet bij de definitieve WK-selectie zit. "Dan wordt het even zwart voor je ogen en zakt de grond onder je voeten weg, omdat dit mijn doel was. Helaas moet je dan verder. Wat er precies is gezegd in dat gesprek houd ik intern. Er is genoeg over gezegd door de media en alles en iedereen."

Een geëmotioneerde Jasper Cillessen na de steun van de @necnijmegen-supporters ?????? pic.twitter.com/jZAjk1nb4A — ESPN NL (@ESPNnl) November 13, 2022

Zo werd in meerdere talkshows besproken dat Cillessen geen ideale tweede keeper zou zijn, omdat de goalie moeite zou hebben om die rol te accepteren. "Of het klopt wat er in de media gezegd werd? Jij bent zelf de media", aldus Cillessen tegen Hendriks. "Jij hebt ook dingen over mij gezegd, ik weet niet of jij die vindt kloppen. Jij hebt ook gezegd dat ik geen fijn persoon ben en dat soort zaken. Dat heb je gezegd."

Hendriks is het daar niet mee eens. "Volgens mij heb ik dat niet gezegd", aldus de verslaggever. "Ik zeg namelijk nooit over iemand of hij wel of geen fijn persoon is. Wat ik wel heb gezegd is dat als je geen eerste keeper bent, maar tweede, je daar op een bepaalde manier mee om moet gaan..."

Cillessen vindt dat überhaupt geen goed argument. "Ik heb dat bij Barcelona ook gedaan, toch?" Cillessen was in Catalonië stand-in van Marc-André ter Stegen. "Ik vind het geen argument, maar goed. Hoe dat beeld is ontstaan? Dat weet ik niet, dat moet je aan anderen vragen. Ik heb ook mensen gesproken die het daar niet mee eens zijn."

Zondag haalde Cillessen zijn gram met een uitmuntend optreden tegen RKC. Na afloop werd de keeper door het NEC-publiek luidkeels toegezongen. "Ik had er heel veel zin en als je dan zo toegezongen wordt, dan is dat heel speciaal. Er is toch het nodige gebeurd de afgelopen periode. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Vrijdag heb ik natuurlijk vervelend nieuws gehad. Dan moet je de knop omzetten en dan moet je vandaag presteren. Gelukkig is me dat gelukt. Hoe ik dat heb gedaan, die knop omzetten? Uithuilen en doorgaan, zo simpel is het. Ik heb volle bak getraind, omdat voetballen toch het leukste is dat ik kan doen."