Mbuyamba hekelt eigen fans en overwoog om niet te spelen tegen Utrecht

Zondag, 13 november 2022

Tientallen supporters van FC Volendam hebben zaterdagavond het duel met FC Utrecht aangegrepen om een statement te maken voor Zwarte Piet. De fans gingen verkleed naar het duel en lieten zich veelvuldig zien langs de zijlijn. Eerder op de middag vond de landelijke intocht plaats van Sinterklaas. Volendam-speler Xavier Mbuyamba zag het met pijn in de ogen aan en overwoog zelfs om van het veld te stappen.

Vermoedelijk gaat het om een groep van zo'n vijftig fans die zich verkleed als Zwarte Piet lieten zien bij het duel tussen Volendam en Utrecht (0-4). "Ik zag het toen ik het veld opliep, toen heb ik er snel iets van gezegd tegen een medespeler", aldus Mbuyamba bij de NOS. "Dat was ook de reden dat ik niet klapte. De rest van de spelers deed dat wel. Ik stond daar even en liep weg. Dat is een van de redenen. Ik vind niet dat ze het stadion binnen hadden mogen komen als ze zo gekleed zijn."

De fans van FC Volendam, verkleed als Zwarte Piet.

Wim Jonk baalde eveneens van de gang van zaken. "Ik vind dat ontzettend vervelend, dat hoort niet. Het is niet leuk." Henk Fraser, die dus met een ruime zege van het veld stapte met zijn ploeg, noemt het 'niet van deze tijd'. "We hebben ons ontwikkeld als mens. Stierenvechten vinden we barbaars, dat vinden we niet van deze tijd. Ik vind dit ook niet van deze tijd. Maar goed, volgens mij zijn we daar al heel lang mee bezig met elkaar. Ik vind het niet van deze tijd."

In Volendam is Zwarte Piet al weken onderwerp van gesprek. Het Noord-Hollandse dorp besloot vorige maand afscheid te nemen van Zwarte Piet. "Met het oog op de waarborging van de veiligheid zijn we genoodzaakt een aanpassing te doen. De kleur van de pieten wordt aangepast naar de huidige standaard", lieten de stichtingen Sint Nicolaascomité en Behoud van de Sint Nicolaas Traditie weten. "De mensen moeten niet op deze manier naar de wedstrijd komen. Ik snap het niet, maar ik blijf gewoon voetballen", aldus Mbuyamba.