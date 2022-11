Ajax volgt Feyenoord op als hofleverancier van Oranje tijdens het WK

Ajax is de club die komend WK de meeste spelers afstaat aan het Nederlands elftal, zo blijkt uit de definitieve WK-selectie. Bondscoach Louis van Gaal heeft vrijdagmiddag de 26 namen bekendgemaakt die hun koffers mogen pakken om naar Qatar te gaan. Namens Ajax reizen zeven spelers af naar het mondiale eindtoernooi. Van Gaal neemt drie PSV'ers mee en met Justin Bijlow één speler van Feyenoord.

De Ajacieden die tot de definitieve selectie behoren zijn Remko Pasveer, Jurriën Timber, Steven Berghuis, Davy Klaassen, Steven Bergwijn, Kenneth Taylor en Daley Blind. Voor Pasveer en Taylor betekent het hun eerste eindtoernooi als speler van Oranje. De doelman laat onder meer Jasper Cillessen en Mark Flekken achter zich. Hen zien we niet terug in Qatar. Justin Bijlow en Andries Noppert zijn de andere doelmannen. Van Gaal kiest dus voor drie goalies in Qatar.

De Ajacieden die de WK-selectie niet hebben overleefd zijn Brian Brobbey en Devyne Rensch. Ook Ryan Gravenberch, die afgelopen zomer de overstap maakte van Ajax naar Bayern München, wordt door Van Gaal thuisgelaten. Namens PSV maken Xavi Simons, Luuk de Jong en Cody Gakpo onderdeel uit van de selectie. Guus Til maakte eveneens onderdeel uit van de voorselectie, maar hij heeft het niet gehaald. Namens Feyenoord houdt Bijlow de eer hoog.

Het is voor het eerst in twaalf jaar dat Ajax de meeste spelers aflevert aan het Nederlands elftal tijdens een mondiaal eindtoernooi. In 2010 gingen drie spelers van de Amsterdamse club naar het WK. Vier jaar later was Feyenoord hofleverancier met vijf spelers. Vier jaar geleden wist Oranje zich niet te plaatsen. In 1990 en 1994 stond Ajax ook de meeste spelers af. In 2006 werd die titel gedeeld met AZ (vijf spelers).

De volledige selectie van Oranje voor het WK:

Doelmannen: Justin Bijlow (Feyenoord), Andries Noppert (sc Heerenveen) en Remko Pasveer (Ajax).

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Matthijs de Ligt (Bayern München), Tyrell Malacia (Manchester United), Jurriën Timber (Ajax) en Stefan de Vrij (Internazionale).

Middenvelders: Steven Berghuis (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Xavi Simons (PSV), Kenneth Taylor (Ajax), Teun Koopmeiners en Marten de Roon (beiden Atalanta).

Aanvallers: Steven Bergwijn (Ajax), Memphis Depay (Barcelona), Cody Gakpo (PSV), Vincent Janssen (Royal Antwerp), Luuk de Jong (PSV), Noa Lang (Club Brugge), Wout Weghorst (Besiktas).