Kroos maakt met perfecte volley eerste goal van het seizoen tijdens zege Real

Donderdag, 10 november 2022 om 23:23 • Wessel Antes • Laatste update: 23:36

Real Madrid heeft donderdagavond in de laatste wedstrijd voor het WK een 2-1 zege geboekt op Cádiz. Éder Militão verzorgde voor rust de openingstreffer met een kopbal, waarna Toni Kroos in de tweede helft het mooiste doelpunt van de avond maakte uit een fantastische volley. Het slotakkoord was voor de uitploeg, nadat Thibaut Courtois een gigantische ketser maakte waardoor Lucas Pérez kon profiteren. Toch kwam de overwinning niet meer in gevaar.

Trainer Carlo Ancelotti wijzigde zijn elftal op twee plekken. Lucas Vazquez was donderdagavond de rechtsback van dienst, waardoor Dani Carvajal vanaf de bank moest toekijken. Op het middenveld keerde de tegen Rayo Vallecano (3-2 nederlaag) geschorste Kroos terug. Daardoor was ook Marco Asensio wisselspeler, terwijl Federico Valverde weer hangend vanaf rechts speelde. Na de nederlaag bij stadsgenoot Rayo was het voor Real belangrijk om drie punten te pakken, daar koploper Barcelona dinsdag al won bij Osasuna (1-2).

De Koninklijke ging dan ook vanaf de eerste minuut volle bak op jacht naar de openingstreffer. Net als afgelopen maandag werd al snel duidelijk dat een echte afmaker momenteel ontbreekt bij de Madrilenen. Braziliaan Rodrygo, normaliter vleugelspeler, was wederom de aanvalsleider, maar wist in de punt van de aanval maar nauwelijks voor gevaar te zorgen. Zijn landgenoot Militão, verdediger van beroep, moest vervolgens het ijs breken.

Uit een heerlijk aangesneden voorzet van Kroos mocht Militão de bal met zijn hoofd vogelvrij langs Cádiz-keeper Jeremias Ledesma werken. In eerste instantie werd het doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel, maar uit de beelden van de VAR bleek dat het een geldig doelpunt was: 1-0. Ook in de tweede helft was Real de dominante partij met veel balbezit. Het hoogtepunt van de avond was de treffer van Kroos, die in Estadio Santiago Bernabéu zijn rekening van dit seizoen opende.

De Duitser liet voor zijn eigen publiek maar weer eens zien wat voor magnifieke trap hij in huis heeft. Nadat een voorzet van Vinícius Júnior werd geblokkeerd besloot Kroos de bal direct op zijn pantoffel te nemen, waarna Ledesma kansloos was op zijn prachtige volley. In de 82ste minuut maakte Courtois het plotseling spannend voor Real door een bal zomaar los te laten, waardoor Pérez in de rebound kon scoren: 2-1. Desalniettemin wist Real de overwinning over de streep te trekken, waardoor Barcelona in de week voor het WK niet nog verder is uitgelopen op de Madrilenen. Toch zal Ancelotti ervan balen dat het in de slotfase nog even spannend werd.