Toni Kroos gaat contract bij Real Madrid met een jaar verlengen

Toni Kroos blijft een jaar langer behouden voor Real Madrid, zo meldt Fabrizio Romano. De middenvelder gaat zijn aflopende contract met een jaar verlengen, waardoor hij straks tot volgend jaar zomer vastligt in Estadio Santiago Bernabéu.

De contractverlenging is een bevestiging voor een uitstekend seizoen voor Kroos. De Duitser keerde onlangs terug bij de nationale ploeg en maakt ook bij zijn club nog altijd een ijzersterke indruk.

Romano weet dat er op dit moment afrondende gesprekken plaatsvinden tussen de entourage van Kroos en Real Madrid. Enkel formaliteiten scheiden de middenvelder nog van een extra seizoen bij de Koninklijke.

Kroos staat door zijn contractverlenging aan de vooravond van zijn elfde seizoen in het wit van Real Madrid. In de zomer van 2014 werd bekend dat de huidige koploper van LaLiga de controleur overnam van Bayern München. De Duitser tekende voor zes jaar en kostte zo'n 30 miljoen euro.

Tijdens zijn presentatie bij Real sprak Kroos lovende woorden. "Real Madrid is de grootste club ter wereld. Het is een stap hoger dan Bayern. Ik heb nog lang niet genoeg prijzen gewonnen. Mijn belangrijkste doel is nu om prijzen te winnen met Real."

Later bleek dat het niet alleen ging om een stap hogerop, maar dat het uitblijven van een verbeterd aanbod van Bayern zijn uitweg bespoedigde.

Kroos beleefde al vele successen met Real en wist zelfs vaker de Champions League te winnen dan de Spaanse landstitel: vier keer om drie keer. Ook dit jaar liggen de Madrilenen op koers voor de titel.

Na in het seizoen 2016/17 de Champions League te hebben gewonnen ten koste van Juventus (4-1) werd Kroos als een van de achttien spelers opgenomen in het sterrenteam van de UEFA. In totaal staat de teller op twintig prijzen met Real.

