‘Ihattaren moest van Ajax kliniek voor moeilijk opvoedbare jongvolwassenen in’

Woensdag, 9 november 2022 om 00:08 • Laatste update: 00:31

Valentijn Driessen verwacht niet dat Mohamed Ihattaren weer terugkomt aan de top, zo vertelt de journalist in het programma Vandaag Inside. De aanvallende middenvelder van Ajax is inmiddels in huis gehaald door de familie Nouri en werkt samen met Mo Nouri, de oudere broer van voormalig Ajacied Abdelhak Nouri, hard om zijn leven weer op de rails te krijgen. Hoewel ook Wesley Sneijder aan de slag is gegaan met Ihattaren, wil Driessen niet op de zaken vooruitlopen.

Maandagavond onthulde Sneijder onder meer dat hij mee zal gaan naar Turijn om Ihattaren te begeleiden wanneer hij terugkeert naar Juventus. Bovendien werd dinsdag dus duidelijk dat de Ajacied onder begeleiding van Nouri weer hard aan het werken is om terug aan de top te komen. Driessen heeft het nieuws van de afgelopen dagen gevolgd, maar hij ziet de toekomst van Ihattaren op het veld niet direct veel rooskleuriger in: "Ik denk niet dat dat het wordt.”

“PSV en Ajax hebben er alles aan gedaan”, vervolgt Driessen in het praatprogramma. “Hij kon zelfs bij Ajax blijven, maar de club had daar wel een aantal eisen voor gesteld. Ihattaren moest onder meer naar een kliniek voor moeilijk opvoedbare jongvolwassen, maar dat wilde hij absoluut niet. Het voelde voor hem alsof hij voor gek verklaard werd. Er zijn veel mensen mee bezig geweest, waaronder Gerald Vanenburg, die er heel veel moeite in heeft gestoken, honderden uren. Hij kwam na zijn werk bij Ajax steeds naar Ihattaren toe om te trainen. Op een gegeven moment houdt het een keer op. Ajax wilde ook dat hij bepaalde banden zou verbreken, waaronder met een aantal broers.”

Ajax besloot om de koopoptie van Ihattaren in het huurcontract niet te lichten, waardoor de twintigjarige creatieveling weer terugkeert naar Turijn. "Hij kon alleen naar Ajax als zijn contract bij Juventus verscheurd zou worden en hij een minimaal contract tekende tot 2025. Daar zit hij nu aan vast. Juventus kan doen wat het wil. Als hij zo weinig kost, laten ze hem ook maar gaan”, besluit Driessen.