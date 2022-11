‘Memphis hoort ‘ja’ van Barcelona en is al op Nederlandse grond’

Dinsdag, 8 november 2022

Memphis Depay is al op Nederlandse bodem, weet de Mundo Deportivo. De 28-jarige aanvaller heeft toestemming gekregen van Barcelona om het herstel van zijn hamstringblessure in zijn geboorteland af te ronden. Memphis is al sinds september revaliderende van de kwetsuur die hij opliep in het Nations League-duel met Polen (2-0 winst). Het is nog maar de vraag of de goalgetter op tijd fit is voor het WK.

Memphis verzocht de clubleiding enkele weken geleden al of hij de slotdagen van zijn herstel in Nederland mocht doorbrengen. Daar zal hij met een personal trainer aan de slag gaan, die rechtstreeks in contact staat met de fysiotherapeuten in Barcelona. Wedstrijdritme heeft de Moordrechter zo niet meer op kunnen doen sinds hij geblesseerd raakte. Barcelona komt vanavond nog in actie tegen Osasuna, maar voor dat duel ontbreekt Memphis dus.

Het verzoek versterkt de vermoedens dat de aanvalsleider 'tijd zou rekken' in zijn revalidatie om topfit op het WK te kunnen verschijnen. Zelf verwees Memphis die afgelopen vrijdag op felle wijze naar de prullenbak. "Ik hoor respectloze geruchten over dat ik expres mijn herstel vertraag”, schreef hij op Twitter. “De media delen dit soort dingen zo makkelijk, zonder de feiten te weten, waardoor er een negatief narratief rondom mijn naam ontstaat. Twijfel nooit aan mijn professionaliteit!"

De kans bestaat dat Memphis zijn laatste duel voor Barcelona al gespeeld heeft. Het contract van de 81-voudig Oranje-international loopt komende zomer af, waardoor los Azulgrana alleen nu nog wat aan hun speler kunnen verdienen. Memphis was afgelopen zomer nog dicht bij een overstap naar Juventus, dat volgens Sport een nieuwe poging wil gaan wagen. Daar de Nederlander doorgaans tweede viool speelt achter Robert Lewandowski, zal hij zelf ook niet onwelwillend tegenover een winterse transfer staan.