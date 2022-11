Gullit en Van Basten verbaasd over keuze Schreuder: ‘Is er wat voorgevallen?’

Maandag, 7 november 2022 om 21:15 • Wessel Antes • Laatste update: 21:19

Ruud Gullit en Marco van Basten vinden het vreemd dat Alfred Schreuder er ineens voor kiest om Daley Blind niet op te stellen bij Ajax. Gullit, vaste analist bij Ziggo Sport, denkt zelfs dat er meer aan de hand is dan de buitenwereld weet. "Is er wat voorgevallen tussen die twee? Ik weet het niet, maar het is gek."

Rondo-presentator Wytse van der Goot concludeert dat Blind op de linksbackpositie momenteel derde keuze is achter zowel Owen Wijndal als Devyne Rensch. Marco van Basten kijkt ook op van de keuze om Rensch op te stellen tegen PSV (1-2 nederlaag). “Het is vreemd, ja. Het verraste mij ook een beetje. Rensch is natuurlijk een rechtsback en of je links of recht speelt scheelt natuurlijk wel heel veel. Al helemaal wanneer je moet aanvallen. Ik denk dat hij (Schreuder, red.) uiteindelijk voor het lopen heeft gekozen. Zodat er iemand over Tadic heen kan gaan. Dat zal dan belangrijk voor hem zijn geweest.”

Gullit denkt dat er meer aan de hand is. “Is er niet meer voorgevallen dan? Bij Glasgow Rangers zou hij invallen, toch? Hij zou erin komen, en toen nam hij ineens Rensch. Is er wat voorgevallen tussen die twee? Ik weet het niet, maar het is gek.” Blind zijn positie stond sinds zijn terugkeer naar Ajax in 2018 vrijwel nooit ter discussie, maar de 32-jarige linkspoot moest tijdens de afgelopen twee wedstrijden van de Amsterdammers negentig minuten vanaf de bank toekijken.

Ook tafelgast Jan van Halst denkt dat het goed mogelijk is dat de relatie tussen Schreuder en Blind op scherp staat. Al houdt hij het ook voor mogelijk dat de oefenmeester gewoon vindt dat de routinier niet levert. “Misschien heeft hij gedacht: ik neem nu de beslissing en maak geen gebruik meer van jou. Anders moet er echt iets verschrikkelijks aan de hand zijn. Om hem zo rigoureus eruit te gooien...” Khalid Boulahrouz wil nog niet zo ver denken en houdt het bij de prestaties van Blind. “Ik denk dat hij de kans heeft gehad, maar niet gepakt. Ook Blind kan toch een keer niet in vorm zijn? Al voelt het wel vernederend wanneer een rechtspoot ineens op jouw positie gaat spelen. Het is een signaal.”