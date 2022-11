Unai Emery vernedert Ten Hag en Van de Beek bij debuut op Villa Park

Zondag, 6 november 2022 om 16:55 • Tom Rofekamp

Manchester United is zondag tegen een pijnlijke nederlaag aangelopen. De ploeg van Erik ten Hag ging vol verwachting het duel met laagvlieger Aston Villa in, maar stond na elf minuten al op een 2-0 achterstand. Uiteindelijk gingen the Red Devils met een 3-1 verlies van het veld. Donny van de Beek, die voor het tweede duel op rij in de basis begon, was 25 minuten daarvoor al naar de kant gehaald. De Nederlander kon net als afgelopen donderdag tegen Real Sociedad (0-1 winst) geen potten breken.

Ten Hag gunde Van de Beek ondanks zijn slechte beurt tegen Sociedad zijn tweede basisplaats van het seizoen. De Tukker verving tegen opzichte van het Europa League-duel alleen de geschorste Bruno Fernandes door Marcus Rashford. Tyrell Malacia moest dus andermaal op de bank plaatsnemen, terwijl Antony nog altijd ontbrak wegens ziekte. Cristiano Ronaldo startte in de punt van de aanval.

Bij Aston Villa debuteerde Unai Emery op de bank. De Spanjaard – opvolger van de eind oktober ontslagen Steven Gerrar – zag zijn ploeg al vroeg op voorsprong komen. Spits Ollie Watkins hield de bal goed vast bij een aanval van zijn ploeg en gaf mee aan Leon Bailey. De vleugelaanvaller kreeg de bal voor zijn linker en verschalkte David de Gea met een schuiver in de verre hoek: 1-0. Er stonden op dat moment nog geen zeven minuten op de klok.

Leon Bailey schiet raak in de verre hoek! Snel daarna maakt Lucas Digne de 2-0 uit een vrije trap. ??



Binnen 11 minuten staat Aston Villa op een 2-0 voorsprong. ??https://t.co/bNH9YmeCDa#ViaplayVoetbal #ViaplaySportNL pic.twitter.com/9prAqqZuOD — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) November 6, 2022

Vier minuten later stond ook de 2-0 op het scorebord. Luke Shaw gaf een vrije trap weg op de rand van het zestienmetergebied, en Lucas Digne ging achter de bal staan. De Fransman krulde de bal prachtig in de kruising, waarmee hij zijn rekening opende voor Aston Villa. De nummer zeventien van Engeland gaf de nummer vijf geen enkele kans, en Ten Hag en co hadden een half uur nodig om enigszins terug te komen in de wedstrijd. Het leverde ze op slag van rust de aansluitingstreffer op.

Shaw pikte een afvallende bal op op de rand van het strafschopgebied en ging voor zijn geluk. Hij zag zijn poging via het lichaam van Jacob Ramsey achter een kansloze Emiliano Martínez belanden: 2-1. Tijdens de pauze werd bekend dat de treffer op naam van Ramsey zou komen. Een 'fout' was de actie van middenvelder niet te noemen, maar wat er 'goed te maken' viel, maakte hij kort na rust goed. Er werd Ramsey geen strobreed in de weg gelegd na een goede actie op links van Watkins, en eerstgenoemde drukte hard en laag af voor de 3-1.

Net voor rust komt Manchester United terug in de wedstrijd! ?? °Luke Shaw schiet raak via het lichaam van Ramsey van Aston Villa.



?? https://t.co/O7F2XZgDJg#ViaplayVoetbal #ViaplaySportNL pic.twitter.com/WOxvlP4422 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) November 6, 2022

Het wilde allemaal niet bij de ploeg van Ten Hag en de worstelende Van de Beek werd na 65 minuten uit zijn lijden verlost. Ook Shaw en Alejandro Garnacho werden geslachtofferd, waardoor onder meer Malacia zijn opwachting mocht maken. Aston Villa hield echter goed stand tegen het vernieuwde United, waardoor de drie punten in Birmingham bleven. Dat was voor het eerst in 24 thuiswedstrijden tegen de club uit Manchester. Aston Villa klimt naar de dertiende plek in de Premier League; United blijft vijfde.