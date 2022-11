‘Aardverschuiving in tv-land: één partij koopt rechten voor CL, EL én ECL’

Vrijdag, 4 november 2022 om 22:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:45

Ziggo staat op het punt een enorme slag te slaan in de tv-markt, zo weet Chris Woerts 'voor 99,9 procent zeker'. De sportmarketeer meldt bij Vandaag Inside dat de provider op het punt staat om de uitzendrechten te verwerven van zowel de Champions League, Europa League als Conference League. "SBS 6, RTL en ESPN hebben de rechten niet", aldus Woerts in de talkshow.

De rechten van de diverse Europese toernooien zijn in Nederland sinds jaar en dag verdeeld over diverse partijen, maar daar lijkt nu verandering in te komen. "Het is droevig nieuws voor SBS 6: we raken onze voetbalrechten kwijt", meldt Woerts. "Donderdagochtend werden we gebeld door de UEFA: slecht nieuws. Jullie (SBS, red.), RTL en ESPN hebben de rechten niet. Dat betekent dat er één partij is die op het complete pakket geboden heeft: én Champions League, én Europa League én Conference League. Op het open net."

"Dat gaat naar één partij, denken we", vervolgt de sportmarketeer, die namens Talpa/SBS optreedt tijdens de onderhandelingen voor voetbalrechten. "99,9% kans dat het Ziggo is. Die nemen nu de telefoon niet op. Het gaat in vanaf het seizoen 2024/25. We hebben het uitgerekend en denken dat het ruim boven de 25 miljoen euro voor het hele pakket is. Ik moet Ziggo feliciteren, ze hebben het goed gedaan." Het zou voor Ziggo een enorme opsteker zijn, nadat de rechten voor de Premier League en Formule 1 verloren werden aan Viaplay.

Tot aan de zomer van 2024 is het Champions League-voetbal op het open net te zien bij RTL 7, terwijl Ziggo momenteel houder is van het zogeheten B-pakket van dat toernooi. De Europa League en Conference League blijven nog tot medio 2024 te zien bij Veronica, onderdeel van Talpa. ESPN beschikt bij de twee kleinere toernooien over het B-pakket.