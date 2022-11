Schmidt vestigt clubrecord met Benfica en pakt in extremis de poulezege

Woensdag, 2 november 2022 om 22:54 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:03

Benfica heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. Met veertien punten uit zes wedstrijden, een clubrecord voor de formatie van trainer Roger Schmidt, is O Glorioso uiteindelijk boven Paris Saint-Germain geëindigd. Een krankzinnige slotfase op bezoek bij Maccabi Haifa, waar uiteindelijk met maar liefst 1-6 werd gewonnen, bracht Schmidt en de zijnen de groepswinst.

Benfica begon sterk aan de wedstrijd en kreeg na tien minuten spelen de eerste grote kans via Gonçalo Ramos. Waar hij bij die kans nog de paal vond, was het even later op aangeven van Nicolás Otamendi wel raak: 0-1. De voorsprong zou slechts vijf minuten duren. Na hands bij Benfica werd scheidsrechter Anthony Taylor naar het scherm gestuurd, waana hij besloot tot het geven van een strafschop. Surinaams international Tjaronn Chery faalde vanaf elf meter niet: 1-1. Benfica kreeg voor rust kansen via onder meer Petar Musa, die zijn vizier niet op scherp had staan.

Als 'ie nog niet in de tas zat, dan nu wel! ?? Door geklungel bij Maccabi Haifa komt de bal in de voeten bij Neres en die bereikt op zijn beurt Rafa Silva ??#ZiggoSport #UCL #MACBEN pic.twitter.com/coDfm2MlfS — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 2, 2022

Na rust vond de ploeg van trainer Roger Schmidt het net wel vaker. Musa scoorde ditmaal wel en deed dat met het hoofd: 1-2. In het kwartier daarna gooiden de Portugezen het duel in het slot. Eerst was Alejandro Grimaldo trefzeker uit een fraaie vrije trap, waarna Rafa Silva, op aangeven van ex-Ajacied David Neres, de bal in de rechterhoek wist te plaatsen.

In de slotfase wist Benfica nog eens tweemaal toe te slaan en pakte het op basis van uitdoelpunten zelfs de groepswinst. Eerst bracht Bah de bal bij Henrique Aráujo, die de bal in de linkerbovenhoek wist te plaatsen. João Mário maakte er in blessuretijd met een fraai schot ook nog een 1-6 van en die goal was cruciaal, aangezien Schmidt en de zijnen daarmee op exact gelijke hoogte kwamen met PSG. Op basis van het aantal gemaakte uitdoelpunten wint Benfica de groep.

Juventus haalt Europa League ondanks nederlaag

Juventus kwam bijzonder gretig de kleedkamer uit en werd direct dreigend via Arkadiusz Milik, die zijn schot niet op doel kreeg. Luttele minuten later was Manuel Locatelli dicht bij de openingstreffer, maar het vlammende schot van de Italiaan vloog net naast het doel. Bij de eerste aanval van PSG was het direct raak. Mbappé maakte zich los van Federico Gatti, ontweek de sliding van Locatelli en schoot via de rechterpaal binnen: 0-1. Locatelli had vervolgens wederom een fraai schot in huis. Dit keer zag de middenvelder zijn poging net naast de kruising vliegen.

Tegenvaller voor PSG was het uitvallen van Fabián Ruiz, die zich na een onschuldig lijkend duel met Adrien Rabiot moest laten vervangen door Renato Sanches. Na de wissel werd de ploeg uit Juventus gevaarlijk via Juan Cuadrado, die zijn schot richting de korte hoek net naast zag gaan. PSG was op zijn beurt gevaarlijk via Lionel Messi, die op aangeven van Mbappé stuitte op Wojciech Szczesny. Vijf minuten voor rust kwam de verdiende gelijkmaker er alsnog. Een fraaie pass van Locatelli kwam terecht op het hoofd van Cuadrado, die de bal in een keer voor het doel bracht. Daar kon Bonucci binnenlopen: 1-1.

Na rust kreeg Sergio Ramos een mogelijkheid om tot scoren te komen. Het schot van de Spanjaard kon echter gekeerd worden door Szczesny. PSG-trainer Christophe Galtier besloot Juan Bernat te wisselen voor Mendes en dat bleek een gouden wissel te zijn. De Portugees was niet veel later Cuadrado te snel af en schoof vervolgens beheerst in de lange hoek binnen: 1-2. Locatelli dacht in de slotfase uit een rebound voor 2-2 te zorgen, maar hij bleek buitenspel te staan. De verdiende gelijkmaker zou er niet meer komen.