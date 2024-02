NEC zet ADO aan de kant en bereikt na tien jaar weer eens halve finale beker

NEC heeft zich dinsdagavond ten koste van ADO Den Haag geplaatst voor de halve finale van het TOTO KNVB Bekertoernooi. Na een indrukwekkende eerste helft kregen de Nijmegenaren het na de rust eventjes lastig, maar uiteindelijk werd een probleemloze 3-0 zege geboekt. Winteraanwinst Tjaronn Chery was met een assist en een doelpunt de grote man bij NEC.

Rogier Meijer voerde één wijziging door ten opzichte van het gewonnen Eredivisie-duel met Heracles (3-1). De trainer geeft in het bekertoernooi de talentvolle Robin Roefs steevast een kans en dat was dinsdagavond niet anders. Jasper Cillessen begon daardoor op de bank. Verder startten dezelfde namen als op zaterdag, wat betekende dat Chery zich kon opmaken voor zijn tweede basisplek namens NEC.

Aan de kant van ADO koos Darije Kalezic voor een iets andere opstelling. De oefenmeester voerde twee wijzigingen door: Jari Vlak, die zijn debuut maakte namens de club uit Den Haag, startte als controleur en verving Lasse Vigen Christensen, terwijl Henri Koudossou een basisplek had in plaats van Joel Ideho.

In de beginfase van het duel had er maar één club iets te vertellen en dat was de thuisploeg. NEC was heer en meester in eigen huis en nam razendsnel de leiding. Al in de tweede minuut werd een hoekschop van Chery binnengekopt door Philippe Sandler: 1-0. Vanaf de daaropvolgende aftrap werd ADO enigszins gevaarlijk, maar een schot van de rand van het strafschopgebied werd tijdig geblokkeerd.

De Hagenezen werden richting het einde van de eerste helft sterker. Doelman Roefs werd nog één keer getest, toen hij snel moest uitkomen na een steekpass van Jort van der Sande. Halverwege stond echter alsnog een 1-0 voorsprong voor de Nijmegenaren op het scorebord.

Vroeg in het tweede bedrijf kroop ADO definitief uit de schulp. Na een sterke rush aan de rechterkant van Koudossou zag de buitenspeler Daryl van Mieghem vrij voor de goal staan. Laatstgenoemde leek de bal voor het intikken te hebben, ware het niet dat Sandler er nog net een voet tussen kreeg.

De uitploeg leek in het begin van de tweede helft de sterkere partij, maar het waren na een uur spelen de NEC-fans die konden juichen. Dirk Proper werd op de rand van het strafschopgebied ingespeeld, kreeg veel tijd en ruimte van de ADO-defensie en schoot knap raak in de verre hoek: 2-0.

Dirk Proper verdubbelt de voorsprong ???? N.E.C. 2?? - 0?? ADO Den Haag#necado — ESPN NL (@ESPNnl) February 6, 2024

Snel daarna gooide NEC de wedstrijd in het slot. Chery ontving de bal op de helft van de tegenstander uit de Keuken Kampioen Divisie, kon zonder aangepakt te worden richting de vijandelijke zestien dribbelen en plaatste de bal met gevoel in de linkeronderhoek: 3-0. ADO kon in de slotfase geen vuist meer maken, laat staan drie doelpunten, en dus plaatste NEC zich voor het eerst sinds het seizoen 2013/2014 voor de halve finale van het bekertoernooi.

