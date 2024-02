Gouka noemt ‘bijzondere jongen met tattoo van El Ahmadi’ beste winteraankoop

Tjaronn Chery is tot op heden dé winteraankoop in de Eredivisie, zo stelt Algemeen Dagblad-journalist Mikos Gouka. NEC haalde de ervaren aanvallende middenvelder eind januari terug naar Nederland. Chery kwam op huurbasis over van het Israëlische Maccabi Haifa.

Chery heeft direct zijn stempel op de ploeg van Rogier Meijer weten te drukken. In de competitieduels van NEC met Go Ahead Eagles (2-2) en Heracles Almelo (3-1 winst) was hij al trefzeker. Dinsdagavond legde de linkspoot zijn oude club ADO Den Haag hoogstpersoonlijk over de knie in de kwartfinale van de KNVB Beker met een doelpunt en een assist.

Tjaronn Chery is niet te stoppen ?? 3?? Wedstrijden 3?? Doelpunten#necado — ESPN NL (@ESPNnl) February 6, 2024

“Tjaronn Chery is natuurlijk dé winteraankoop van de Eredivisie”, begint Gouka in de AD Voetbalpodcast. Presentator Etienne Verhoef is eveneens onder de indruk van de aanwinst van de Nijmegenaren: “Hij is 35 jaar, superfit en kan het niveau makkelijk aan. Hij heeft bij Maccabi Haifa natuurlijk ook in de Champions League gespeeld.”

“Hij heeft een keer een doelpunt tegen Paris Saint-Germain gemaakt en een assist tegen Juventus gegeven inderdaad”, reageert Gouka. “Ik heb hem een keer geïnterviewd toen hij in Engeland bij Queens Park Rangers onder contract stond. Chery is een hele bijzondere jongen. Hij heeft een tatoeage van Karim El Ahmadi op zijn lijf staan, want hij is ooit een beetje opgevangen door de familie El Ahmadi. Die twee zijn boezemvrienden.”

“Toen Fred Rutten trainer was bij Feyenoord, heeft Chery eigenlijk zijn vertrek uit De Kuip ingeleid”, vervolgt Gouka. “Rutten wilde vers bloed en aasde op de komst van Chery, die op dat moment nog bij FC Groningen speelde. Feyenoord was daar niet enthousiast over, maar als je ziet hoe groot zijn aandeel nog is geweest bij alle andere clubs daarna, was een transfer naar Feyenoord helemaal zo gek nog niet geweest. Het kwam er niet van. Rutten kon bijtekenen. Hij stelde het steeds uit. Toen Feyenoord begon te verliezen hebben ze hem ontslagen.”

In de ogen van Gouka heeft Chery iets bijzonders. “Hij ziet er topfit uit en hij brengt NEC echt naar een hoger niveau. Dat is toch wel heel knap, want ze hebben Magnus Matsson verkocht aan FC Kopenhagen. Hij was de drijvende kracht bij NEC, maar niemand heeft het meer over hem. Dat zegt genoeg over de rentree van Chery in de Eredivisie. Wat mij betreft is hij tot op heden dé winteraankoop in de Eredivisie. Ik zet hem dan boven Ajax-aankoop Henderson.”

