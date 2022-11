Alfred Schreuder legt uit waarom hij liever met Wijndal speelt dan met Blind

Dinsdag, 1 november 2022 om 20:46 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:59

Alfred Schreuder heeft verklaard waarom Daley Blind op de bank zit. De trainer van Ajax geeft in het Champions League-duel met Rangers op de linksbackpositie de voorkeur aan Owen Wijndal, die ‘fit begint te worden’ in de ogen van de coach.

“Blind heeft tot nu toe alles gespeeld en Owen is nu weer fit aan het worden”, vertelt Schreuder voor de camera van RTL7. “Hij is de laatste weken een aantal keer ingevallen en dat ging steeds beter. Ik vind het ook belangrijk dat hij op dit niveau wedstrijden gaat spelen. Ik heb Blind uitgelegd waarom ik deze keuze gemaakt heb en dat blijft tussen ons. Ik vind het ook vooral belangrijk voor Owen en voor het elftal dat hij speelminuten krijgt.”

Alfred Schreuder legt uit waarom Daley Blind vanavond op de bank begint. #UCL #RANAJA pic.twitter.com/TPK4rDDCoT — VTBL ? (@vtbl) November 1, 2022

Verder kiest Schreuder er ook voor om niet met Davy Klaassen maar met Kenneth Taylor aan te treden. “Taylor heeft de laatste weken niet veel gespeeld en in de eerste wedstrijd tegen Rangers speelden we ook met dit middenveld. Steven Berghuis weet daarnaast ook goed de ruimtes vinden als hij op 10 speelt. Ik verwacht dat Rangers naar voren komt, dus dan denk ik dat dit een middenveld is dat goed kan passen”, aldus de keuzeheer.