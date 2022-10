El Ghazi vol vertrouwen over pikant treffen met Ajax: ‘Zijn zeker kwetsbaar’

Maandag, 31 oktober 2022 om 14:36 • Wessel Antes • Laatste update: 14:39

Anwar El Ghazi kijkt vol vertrouwen uit naar de absolute kraker in de Eredivisie van aankomende speelronde. Op de persconferentie na afloop van de wedstrijd tegen NEC (3-0 winst) blikte de 27-jarige aanvaller van PSV alvast vooruit op het duel met zijn oude werkgever Ajax. El Ghazi denkt niet dat PSV hoeft te vrezen voor de Amsterdammers. “Zij zijn zeker kwetsbaar.”

El Ghazi hoopt in de Johan Cruijff ArenA wederom aan de aftrap te staan. “Ik hoop dat de trainer me op gaat stellen. Ik denk dat we er nu goed voor staan, ten opzichte van Ajax. We hebben kwalitatief veel goede spelers die het verschil kunnen maken. We zijn heel gevaarlijk, want veel jongens kunnen een goal maken. Ik zie dus zeker kansen. Zij zijn zeker kwetsbaar.” El Ghazi was afgelopen zondag als rechtsbuiten trefzeker tegen NEC en werd na 62 minuten vervangen door Noni Madueke.

El Ghazi speelde tussen 2014 en 2017 precies honderd duels voor Ajax, waarin hij goed was voor 23 doelpunten en 16 assists. Als Ajacied debuteerde de buitenspeler onder Danny Blind in het Nederlands elftal. El Ghazi geeft toe dat de wedstrijd een bijzondere lading heeft voor hem. “Natuurlijk is dat speciaal, dat ga ik niet ontkennen. Iedereen kent mijn verleden daar. Ik heb er mijn debuut gemaakt en vier jaar gespeeld.”

El Ghazi is goed begonnen aan zijn dienstverband in Eindhoven. Na tien wedstrijden staat de aanvaller op vier doelpunten en één assist. Zondag gaf El Ghazi, die twee interlands speelde voor Oranje, te kennen dat hij hoopt op een WK met Marokko. “Ik weet de stand van zaken niet precies. Wat ik wel weet, is dat de Marokkaanse bondscoach mijn paspoort gereed aan het maken is om de overstap te maken naar Marokko. Dat is wel gewoon een feit. Ik heb geen flauw idee of dat op tijd gaat lukken voor het WK. Ze zijn er wel mee bezig. Of het in mijn hoofd zit? Het is een mogelijkheid.”