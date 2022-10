Reiss Nelson neemt Arsenal op sleeptouw bij grootste zege van het seizoen

Zondag, 30 oktober 2022 om 16:56 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:13

Arsenal heeft zondagmiddag een overtuigende zege in de Premier League geboekt. De ploeg van Mikel Arteta won mede dankzij twee treffers van de vroeg ingevallen Reiss Nelson met 5-0 van Nottingham Forest. Door de overwinning komt Arsenal op 31 punten en wordt de koppositie weer overgenomen van Manchester City.

Arteta koos ervoor om vijf wijzigingen door te voeren ten opzichte van het verloren Europa League-duel met PSV (0-2). Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Thomas Partey, Ben White en Gabriel Magalhães keerden allen terug in de basis. The Gunners wisten de zure nasmaak van donderdagavond al vroeg tegen Nottingham Forest weg te spoelen. Gabriel Martinelli zette de aanval zelf op en vond Saka die de bal voorzette. De Braziliaan kopte vervolgens overtuigend binnen: 1-0.

De ploeg van Arteta was in de openingsfase heer en meester en wist het thuispubliek bijna opnieuw in vervoering te brengen. Gabriel Jesus zag zijn inzet echter rakelings voorlangs gaan. Arsenal had in het eerste bedrijf weinig te duchten van West Ham, toch moest Arteta na 27 minuten een flinke domper verwerken, toen Saka geblesseerd uitviel. Voormalig Feyenoord-huurling Nelson maakte hierdoor zijn eerste minuten in de Premier League van dit seizoen en wist direct na rust zijn stempel op de wedstrijd te drukken.

De vleugelaanvaller kon de marge na een vlotlopende aanval verdubbelen nadat hij doelman Dean Henderson in twee instanties het nakijken gaf: 2-0. Luttele minuten later voerde Nelson van dichtbij de score verder op, op aangeven van Jesus. Arsenal voetbalde in de tweede helft vrijuit, terwijl de bezoekers wisten dat er niks meer viel te halen. Ook Partey deed een duit in het zakje door vanaf een meter of twintig met een geplaatst schot de rechterbovenhoek te vinden: 4-0. Het slotakkoord was vervolgens voor Martin Ødegaard, die de bal met de nodige overtuiging tegen de touwen schoot: 5-0.