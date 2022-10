Van der Vaart: ‘Alle spelers dachten: waarom wordt hij nou niet gewisseld?'

Woensdag, 26 oktober 2022 om 23:20 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:36

Rafael van der Vaart kan zich niet helemaal vinden in het wisselbeleid van trainer Alfred Schreuder. Na afloop van het Champions League-duel tussen Ajax en Liverpool (0-3) concludeert de analyticus voor de camera van Ziggo Sport dat Dusan Tadic gewisseld had moeten worden en eigenlijk helemaal niet had moeten starten. Ook vindt Van der Vaart het opvallend dat Brian Brobbey bij een 0-3 achterstand naar de kant werd gehaald.

“Het is heel pijnlijk dit”, opent Van der Vaart direct na afloop van de pijnlijke wedstrijd voor Ajax. “Natuurlijk weet je dat het moeilijk kan worden tegen Liverpool, maar dit was gewoon kansloos. Het is gewoon een heel slecht jaar voor Ajax in de Champions League. De spelers die het zouden moeten doen zijn niet in vorm, maar die blijven wel opgesteld worden. Ik heb het al vaker gezegd: Blind en Tadic waren toch jarenlang de belangrijkste pionnen, terwijl ze nu in een mindere fase zitten. Dat is helemaal niet erg, maar de moet je ze er ook uithalen.”

“Kijk, je geeft ook een signaal af richting de rest”, vervolgt Van der Vaart. “Brobbey speelt best wel een prima eerste helft. Toen werd hij er bij een 0-3 achterstand toch afgehaald en dan denk ik: laat hem gewoon staan met Brobbey. Ik denk ook dat al die spelers wel iets hebben van: waarom wordt Tadic nou niet gewisseld. Blind werd uiteindelijk wel gewisseld (voor Owen Wijndal, red.). Het is helemaal niet erg als die twee een tijdje niet spelen. Maar het is simpel: 0-3 en totaal kansloos. Het is gewoon een domper en Ajax haalt gewoon niet het Champions League-niveau.”

De analist geeft eveneens aan dat hij in zekere zin meeleeft met Tadic. 'Hij heeft zoveel aan deze club gegeven. Hij is een voorbeeld, maar bij een 0-3 achterstand stond hij nog steeds heel overdreven te coachen. Dan luistert er ook niemand meer naar hem, heb ik het idee. Je kunt nóg zo goed zijn en door de trainer in bescherming genomen worden, maar iedereen in de kleedkamer heeft toch zoiets van: we zijn toch allemaal gelijk? Dat is dus niet zo.'

Tadic geeft direct na afloop van het duel voor de camera van RTL7 eveneens aan dat het een uiterst teleurstellende avond was. “Het is heel pijnlijk. We speelden in de eerste helft beter dan zij, vond ik. We kregen twee kansen, voor mij en Steven. Als we hadden gescoord dan was het een totaal andere wedstrijd geworden. Daarna wordt het moeilijk. Liverpool is een sterk team en nadat ze de eerste goal hadden gemaakt, gaven we veel ruimte achterin weg. Over het geheel was Liverpool beter, ja. Maar het had een heel andere wedstrijd moeten zijn”, aldus de Serviër.