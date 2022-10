Brobbey krijgt het volledige vertrouwen en staat basis tegen Liverpool

Woensdag, 26 oktober 2022 om 19:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:45

De opstelling van Ajax is bekend voor het Champions League-duel met Liverpool. Alfred Schreuder heeft de beschikking over een nagenoeg fitte selectie en kiest er opnieuw voor om met Brian Brobbey te beginnen. Het is voor de spits zijn derde wedstrijd op rij waarin hij het vanaf het begin mag laten zien. Mohammed Kudus lijkt zijn plek dan ook te zijn verloren. Kenneth Taylor moet genoegen nemen met een plek op de bank, daar hij terugkeert van een blessure. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 21.00 uur.

Schreuder heeft naast Taylor ook weer de beschikking over Edson Álvarez. De Mexicaan kon tegen RKC Waalwijk (1-4) slechts een helft spelen in verband met griep, maar is er tegen Liverpool weer bij. Hij vormt het middenveld met Davy Klaassen en Steven Berghuis. Taylor is ook zo goed als hersteld van zijn blessure, maar hij begint dus op de bank. De achterhoede wordt van rechts naar links gevormd door Jorge Sánchez, Jurriën Timber, Daley Blind en Calvin Bassey. Remko Pasveer verdedigt als vanzelfsprekend het doel.

Voor Brobbey is het zijn derde basisplek op rij. De spits moest het dit seizoen lange tijd doen met een rol als invaller, maar heeft de smaak de laatste weken helemaal te pakken. Zowel tegen Excelsior (7-1) als RKC Waalwijk (1-4) was hij twee keer trefzeker. Ook werd hij door bondscoach Louis van Gaal bij de voorlopige WK-selectie van Oranje gehaald. Brobbey wordt in de voorhoede vergezeld door Steven Bergwijn en Dusan Tadic. De Serviër begint daarbij aan de linkerkant. In gesprek met het Algemeen Dagblad sprak hij zich woensdag uit over zijn rol en de kritiek die hij kreeg.

"Op links, waar ik de afgelopen vier jaar vooral speelde en vaak goed ook, speelde ik de laatste tijd niet. Daar sta ik nu wel weer en het gaat ook weer beter", aldus de aanvoerder. "Ik denk wel dat duidelijk is dat dat mijn beste positie is, maar als de noodzaak er is om op een andere plek te spelen, doe ik dat. Het belangrijkste is dat we winnen." Winnen moet Ajax zeker tegen Liverpool, anders rest volgend jaar de Europa League. De ploeg van trainer Jürgen Klopp heeft voldoende aan een gelijkspel om de ploeg van Schreuder te elimineren.

Opstelling Ajax: Pasveer; Sánchez, Timber, Blind, Bassey; Álvarez, Berghuis, Klaassen; Bergwijn, Brobbey, Tadic

Opstelling Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Elliott; Firmino, Núñez, Salah