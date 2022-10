Alfred Schreuder lijkt spitsendiscussie bij Ajax definitief te hebben beëindigd

Dinsdag, 25 oktober 2022 om 14:32 • Guy Habets • Laatste update: 15:34

Alfred Schreuder heeft op de persconferentie voorafgaand aan de Champions League-thuiswedstrijd tegen Liverpool uit de doeken gedaan hoe hij naar de spitsenstrijd tussen Brian Brobbey en Mohammed Kudus kijkt. De oefenmeester van Ajax lijkt op een basisplaats voor eerstgenoemde te hinten, aangezien hij de ontwikkeling van Brobbey uitgebreid becomplimenteert.

Op een vraag over de concurrentiestrijd in de spits reageert Schreuder door vooral Brobbey te prijzen. "Het is altijd lastig als je twee goede spelers hebt die in de spits kunnen spelen, maar we zijn heel tevreden over de ontwikkeling van Brian in de laatste weken", laat de trainer optekenen. "Dat ziet er prima uit. Hij verrast me ook niet, want Ajax heeft hem niet voor niets gekocht en weet wat ze binnen hebben gehaald. Hij had tijd nodig, want hij kwam aan het einde van de voorbereiding binnen, maar die tijd krijgt hij ook."

Dat Brobbey in interviews uitspreekt dat hij graag vaker wil spelen en Kudus minder met de vuist op tafel slaat, vindt Schreuder geen enkel probleem. "Elke speler wil spelen, dat wil Kudus ook. Als Brobbey echter een vraag krijgt na de wedstrijd tegen Napoli of hij vond dat hij eerder in had moeten vallen, dan zou ik als speler ook 'ja' zeggen. Natuurlijk vind ik dat mooi, want dat mag een speler gewoon zeggen. Bij Brian zie je geen verborgen agenda. Die zegt wat hij denkt en dat is prima. Een trainer vraagt zich af of het wel verstandig is, maar Brian is zichzelf en dat is mooi om te zien."

Afgelopen weekend stond Brobbey in de uitwedstrijd bij RKC Waalwijk (1-4) in de basis en scoorde hij twee keer. In de Champions League koos Schreuder echter vaak voor Kudus en die leverde ook, aangezien de Ghanees drie doelpunten in het miljardenbal op zijn naam zette. Uit de teksten van de oefenmeester lijkt echter op te maken te zijn dat de voorkeur woensdagavond uitgaat naar Brobbey.