De Telegraaf komt met goed nieuws uit de ziekenboeg van Ajax

Dinsdag, 25 oktober 2022 om 08:17 • Mart Oude Nijeweeme

Alfred Schreuder lijkt woensdagavond in het Champions League-duel met Liverpool weer een beroep te kunnen doen op Kenneth Taylor. De middenvelder moest vanwege een blessure de competitiewedstrijden tegen Excelsior en RKC Waalwijk laten schieten, maar ligt volgens De Telegraaf op schema om op de bank plaats te nemen. Voor de van een knieblessure herstellende Ahmetcan Kaplan komt het duel te vroeg.

Taylor kreeg twee weken geleden in de uitwedstrijd tegen Napoli een tik op de knie en moest zich na ruim een uur laten vervangen door Florian Grillitsch. De blessure leek in eerste instantie mee te vallen, maar zorgde er wel voor dat de middenvelder de wedstrijden tegen Excelsior (7-1) en RKC (1-4) moest laten schieten. De Telegraaf meldt dat Taylor maandag, tijdens de vrije dag van de rest van de selectie, op De Toekomst heeft gewerkt aan zijn herstel.

Zondag deed Taylor al een deel van de groepstraining mee bij Ajax, waardoor er rekening mee wordt gehouden dat de Oranje-international tegen Liverpool op de bank kan zitten. De training van dinsdag moet daar definitief uitsluitsel over geven. Ook Edson Álvarez is weer van de partij tegen Liverpool. De Mexicaan kampte met griep en moest zich tegen RKC halverwege laten vervangen door Grillitsch. Schreuder houdt dinsdagmiddag om 14.00 uur een persconferentie om vooruit te blikken op het vijfde groepsduel.

Ajax heeft een wonder nodig om uitschakeling in de Champions League te voorkomen. De ploeg van Schreuder staat derde in Groep A met drie punten uit vier wedstrijden. Liverpool (negen punten) en Napoli (twaalf punten) liggen op poleposition om door te stoten naar de knock-outfase. Ajax moet met minimaal twee doelpunten verschil zien te winnen van Liverpool om kans te blijven houden op de volgende ronde. Volgende week gaat de koploper van de Eredivisie op bezoek bij het nog altijd puntloze Rangers FC.