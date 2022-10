Studio Voetbal mengt zich: ‘Nederlandse prof komt snel uit kast, weet ik zeker'

Bij Studio Voetbal is teleurgesteld gereageerd op alle ophef die is ontstaan na de actie met de OneLove-aanvoerdersband. Orkun Kökçü van Feyenoord en Redouan El Yaakoubi van Excelsior weigerden de band te dragen, waarop de KNVB besloot de actie voorlopig op te schorten. Thijs Smeenk, journalist bij het ANP, bestuurslid van de John Blankenstein Foundation en zelf homoseksueel, vermoedt dat er op korte termijn iemand uit de kast gaat komen in de voetballerij.

De KNVB besloot afgelopen week na alle ophef om de actie met de regenboogaanvoerdersband niet door te zetten. "Door binnen een maand opnieuw met de OneLove-band te gaan spelen, zal de nadruk hierdoor op andere zaken liggen dan op het gebaar dat je wil maken", viel te lezen in een reactie van de voetbalbond. "Dan schiet je je doel voorbij. Vandaar dat besloten is om dit nu even niet te doen. Dan ligt de nadruk te veel op wie wel en wie niet, terwijl een statement je juist aan het denken moet zetten."

Thijs Smeenk gaat als bestuurslid van de John Blankenstein Foundation bij clubs langs om voorlichting te geven. "Ik vind de voetbalwereld een van de weinige werelden waarin het nog steeds een beetje een taboe is. Als je kijkt naar de ontwikkelingen de laatste jaren, is er heel veel gebeurt in de goede zin van het woord. Voetbal blijft nog een beetje conservatief, vind ik. Nederland was ooit een gidsland. In 2001 werd hier als eerste het homohuwelijk ingevoerd. Als je nu kijkt naar Engeland, daar lopen ze elke week met een regenboogband. Duitsland loopt ook ver voor op ons, net als Scandinavië. Dat vind ik heel jammer, dat we niet meer leidend zijn."

Smeenk kent homoseksuele voetballers. "Dat was eigenlijk in de jaren tachtig al zo, toen John Blankenstein zelf nog floot. Hij kwam in het nachtleven best veel voetballers tegen in de gayscene. Hij hield dat allemaal voor zich, maar dat was toen ook al aan de hand. Het is stuitend dat mensen met een geheim moeten blijven rondlopen en het niet gewoon kunnen vertellen. Ik vind het pijnlijk dat de campagne wordt afgebroken. Als je homoseksueel bent en je bent speler van Feyenoord, dan weet je wel dat je niet bij je aanvoerder hoeft aan te kloppen", doelt Smeenk op het weigeren van de band door Kökçü.

Ook Rafael van der Vaart vindt het 'shockend' dat de KNVB meegaat in alle ophef door de actie stop te zetten. "Ik respecteer dat Kökçü de band niet om wil doen, maar ik vind het raar dat de KNVB dan zegt dat het klaar is", aldus de voormalig middenvelder. "Het werd wel een beetje ongemakkelijk afgelopen week. Dit is nou juist de reden dat heel weinig homo's uit de kast komen in het voetbal. Het is nu bewezen dat het nooit gaat kunnen en daar ben ik heel teleurgesteld in. Ik ben ervan overtuigd dat Kökçü helemaal niet... Het is meer de angst voor de familie en het geloof. Alles wat hij zei stond die band voor."

Arno Vermeulen neemt het juist op voor de KNVB en is van mening dat niet alles zo moet worden opgeblazen als afgelopen week. "Deze actie stond met potlood in de agenda. De tweede seizoenshelft gaan alle acties door. Wie weet gaat er tegen het einde van het seizoen nog iets gebeuren. Tijdens het WK gaat er iets gebeuren met een armband. Maar ineens stelt het allemaal niets voor en is de KNVB intern verrot. We moeten oppassen dat we niet alles zo opblazen zoals we nu doen. Als je geen onderdeel van de oplossing bent, ben je onderdeel van het probleem. En dat geldt nu ook voor Kökçü. Hij moet zich realiseren wat de achterstand is."

Volgens Smeenk zit er wel lichte vooruitgang in acceptatie. "Je ziet het aan Jake Daniels, die voetbalt bij Blackpool in de Championship. Hij heeft nul problemen gehad met zijn coming out. Er zijn heel veel voetballers die kijken hoe het met hem gegaan is en die gaan binnenkort ook de stap durven zetten. Dat weet ik zeker. Het is ook wel een generatiedingetje denk ik." Uiteindelijk is hij blij met de hele actie. "Ik denk dat de ophef ook wel zegt dat het heel veel mensen raakt en schaadt. Dat was nu meer dan een jaar of vijftien geleden. En ook de mensen die het niet betreft. Ik ben blij met de reacties van mensen die het niet betreft. Het is een keer mooi geweest."