Ajax vond een van 's werelds beste middenvelders 'te klein'

Zondag, 23 oktober 2022 om 14:17 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:47

Sjaak Swart zou graag meer spelers met 'het Ajax-dna' zien. De oud-vleugelspits en ras-Ajacied zegt in gesprek met De Telegraaf te veel spelers aangetrokken te zien worden die het aan de benodigde flair en techniek ontbreekt. Swart zet daarom zijn twijfels bij de kundigheid van het scoutingsapparaat van Ajax, en wijst daarbij naar de casus van 'ene' Kevin de Bruyne, zo'n zestien jaar geleden.

In het interview blikt Swart terug op zijn gouden periode in het shirt van de Amsterdammers: de jaren '70 tot en met '73. "Ze kwamen allemaal kijken", zegt de oud-aanvaller. "Ze wilden weten wat wij deden en wat Ajax zo speciaal maakte. Bayern München, Barcelona, ze kopieerden allemaal onze stijl. Vooruitspelen, de tegenstander voortdurend onder druk zetten, dat was onze stijl.” Dat Ajax daarin vooropliep, was volgens Swart te danken aan de scoutingstrategie, waarbij men zocht naar een bepaald dna. "Technisch, tactisch, aanvallend ingesteld, spelers met lef. Ze werden al vroeg hier allemaal opgeleid. Mühren, Krol, Keizer, Bennie Muller, Tonnie Pronk, allemaal echte Ajax-spelers. Dat is jaren zo doorgegaan."

Toch is het precies waaraan het het huidige Ajax ontbeert, meent Swart. "Er komen nu te veel spelers van buitenaf. Allemaal aardige en goeie gasten, hoor. Maar ze hebben niet het Ajax-dna. Ze passen er gewoon niet in. Je moet spelers met flair en techniek hebben." Dat Swart hiermee doelt op onder meer Khvicha Kvaratskhelia – de Napoli-ster waarvoor Ajax zou hebben bedankt nadat Swart hem had aangeboden – wil hij niet bevestigen.

Wel wil Swart iets kwijt over ene De Bruyne, die al seizoenen lang furore maakt bij Manchester City en afgelopen maandag nog als derde eindigde in de Ballon d'Or-verkiezing. "Kevin De Bruyne was vijftien jaar en ik vond hem geweldig", zegt Swart. Hier vonden ze hem te klein." De Bruyne brak twee jaar later door in het eerste van KRC Genk, waar Chelsea hem vier jaar later oppikte. Hoewel het er op Stamford Bridge nooit helemaal uitkwam, etaleerde de Belg bij achtereenvolgens Werder Bremen, VfL Wolfsburg en Manchester City toch zijn wereldklasse.

Dat Ajax een speler van dergelijk formaat is misgelopen, vindt Swart dan ook zonde. Hij ziet dan ook een heldere invulling van het scoutingapparaat voor zich. "Zet nou vier oud-Ajacieden met een grote staat van dienst bij elkaar en laat die met z’n viertjes adviseren of een speler wel of niet moet komen. Die mannen weten precies wat Ajax nodig heeft. Tegen het grote geld van de Engelse clubs kunnen we niet meer op, maar we kunnen wel geweldige jeugdspelers zoeken en opleiden", aldus Swart.