Vermoedelijke opstelling Arsenal: Arteta geeft zeven nieuwe namen de kans

Donderdag, 20 oktober 2022 om 11:15 • Wessel Antes

Arsenal-manager Mikel Arteta gaat donderdagavond tegen PSV absoluut niet met zijn sterkste opstelling spelen, zo verwacht the Evening Standard. De Londense krant denkt dat de Spanjaard slechts vier namen laat staan na de 1-0 zege op Leeds United van afgelopen zondag. Daardoor krijgt onder anderen voormalig Feyenoord-huurling Reiss Nelson weer de kans in de Europa League.

Op doel neemt reservekeeper Matt Turner de plek over van Aaron Ramsdale. In de eerste drie Europa League-wedstrijden van Arsenal stond de Amerikaan ook al onder de lat. Hij hield twee keer de nul en incasseerde slechts één treffer. Het centrale duo wordt gevormd door Gabriel Magalhães en Rob Holding, wat betekent dat William Saliba wordt gespaard. Takehiro Tomiyasu is de rechtsback van dienst, terwijl Kieran Tierney de linkerflank mag verdedigen.

Op het middenveld krijgen Thomas Partey en aanvoerder Martin Ødegaard rust, terwijl Granit Xhaka wel blijft staan. De Ghanees wordt vervangen door de 22-jarige Belg Albert Sambi Lokonga. Op 10 is Fábio Vieira de vervanger van Ødegaard. Vieira werd afgelopen zomer voor maar liefst dertig miljoen euro overgenomen van FC Porto. In zijn eerste acht wedstrijden voor the Gunners was hij twee keer trefzeker.

Voorin blijf sterspeler Bukayo Saka wel staan, maar verdwijnen de Brazilianen Gabriel Jesus en Gabriel Martinelli. Laatstgenoemde kampt met een lichte blessure en is daardoor überhaupt een twijfelgeval in de wedstrijdselectie van Arsenal. Jesus wordt in de punt vervangen door jeugdproduct Eddie Nketiah, terwijl Nelson de kans krijgt vanaf links.

Nelson speelde vorig seizoen op huurbasis voor Feyenoord. In 32 wedstrijden voor de Rotterdamse club was hij goed voor vier treffers en zeven assists. De Engelsman was basisspeler in de verloren Conference League-finale tegen AS Roma (1-0) in Tirana. In Londen beschikt hij over een aflopend contract. De wedstrijd tussen Arsenal en PSV in het Emirates Stadium begint donderdagavond om 19.00 uur en wordt uitgezonden op Veronica en ESPN 2.

Vermoedelijke opstelling Arsenal: Turner; Tomiyasu, Holding, Gabriel, Tierney; Lokonga, Vieira, Xhaka; Saka, Nketiah. Nelson.