Xavi Simons verschaft duidelijkheid over PSG-clausule: ‘Ik ben gewoon eerlijk’

Vrijdag, 14 oktober 2022 om 14:00 • Guy Habets • Laatste update: 14:08

Xavi Simons heeft tekst en uitleg gegeven over de clausule in zijn contract die hem in staat stelt om in de zomer van 2023 naar Paris Saint-Germain te vertrekken. Het bestaan van die mogelijkheid was de afgelopen tijd onderwerp van discussie, maar Simons heeft nu zelf duidelijkheid verschaft. Alleen als de spelmaker van PSV zelf terug zou willen naar Parijs, kan dat geregeld worden.

Afgelopen zomer kwam Simons transfervrij over van PSG en mede daardoor is er niets dat hem nu nog aan de Fransen bindt. "Het is waar dat ik een clausule heb, maar het is een clausule tussen mij en PSV en niet met PSG", vertelt de spelmaker op de clubkanalen van de Eindhovenaren. "Aan het einde van het seizoen kan ik, als ik naar PSG zou willen gaan, voor een bepaald bedrag vertrekken."

Simons verwacht echter niet dat het zover gaat komen. "Om eerlijk te zijn zit het niet in mijn hoofd om alweer te bewegen. Ik ben hier net gesetteld, ik voel me goed en ik denk dat je dat ook kan zien op het voetbalveld. Uiteindelijk ben ik hier transfervrij heen gekomen, dus dan ben ik naar niemand toe iets verplicht. Ik ben degene die de beslissing neemt en nu ben ik gewoon eerlijk. Ik denk er niet aan om weg te gaan."

Eerder werd al duidelijk dat het vastgestelde bedrag waarvoor Simons terug zou kunnen keren naar Parijs tussen de tien en twaalf miljoen euro ligt. Dat wist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad te melden. Franse media repten eerder nog van een bedrag van vier miljoen euro, maar dat lijkt nergens op gebaseerd te zijn. Tot dusver kwam de middenvelder tot vijftien officiële optredens voor PSV.