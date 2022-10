ESPN: Olympique Lyon grijpt in en gooit Peter Bosz op straat

Zondag, 9 oktober 2022 om 09:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:55

Peter Bosz is ontslagen door het bestuur van Olympique Lyon, zo meldt ESPN zondag op basis van enkele bronnen. De beslissing is genomen na vijf wedstrijden in de Ligue 1 zonder overwinning. Lyon moet het nieuws van het tussentijds wegsturen van Bosz, die over een contract tot medio 2023 beschikt, nog wel bevestigen. Daarnaast is het nog niet bekend wie de Nederlander gaat opvolgen bij les Gones.

De verwachting is wel dat de Franse club op korte termijn met een officieel statement komt omtrent het afscheid van Bosz, die in mei 2021 werd aangesteld als trainer. De 58-jarige coach eindigde in zijn eerste seizoen als achtste in de Ligue 1, waardoor een ticket voor Europees voetbal werd misgelopen. Desondanks hield voorzitter Jean-Michel Aulas vertrouwen in Bosz, die aan een tweede jaargang in Lyon mocht beginnen. Enkele maanden later is echter besloten om voortijdig een punt achter de samenwerking te zetten.

Breaking: Olympique Lyon stuurt Peter Bosz per direct de laan uit ?? — ESPN NL (@ESPNnl) October 9, 2022

De start van het seizoen 2022/23 was voortvarend, met dertien punten uit de eerste vijf competitiewedstrijden. De uitwedstrijd tegen Lorient (3-1 nederlaag) was het begin van een reeks van vier nederlagen op rij. Lyon pakte vrijdagavond eindelijk weer eens een punt in de thuiswedstrijd tegen Toulouse: 1-1. De club uit Zuid-Frankrijk is door de tegenvallende resultaten afgezakt naar de zevende plaats.

Alexandre Lacazette wilde zich na afloop van Toulouse-thuis niet uitspreken over de toekomst van Bosz. "Ik weet wat hij wil, maar ik kan niet voor andere spelers praten. Maar gezien de wedstrijd van vanavond is het duidelijk dat we niet allemaal op een lijn zitten, dat is jammer. Of ik wil dat Bosz als trainer bij Lyon blijft? Ik wil gewoon wedstrijden winnen, de rest is aan het bestuur. Ik geef altijd alles voor de club", aldus Lacazette, die begrip had voor de fluitconcerten na afloop van het zoveelste teleurstellende resultaat.

In de Franse media werd na het gelijkspel tegen Toulouse al druk gespeculeerd over de opvolging van Bosz in Lyon. Volgens RMC Sport zijn David Bettoni (voormalig assistent van Zinédine Zidane bij Real Madrid), Laurent Blanc en Rémi Garde de voornaamste kandidaten om het stokje over te nemen. De drie vermeende kandidaten zitten momenteel zonder club en kunnen dus gelijk instappen bij Lyon.