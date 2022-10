Cristiano Ronaldo hekelt ‘Ajax-filosofie’ van ‘koppige’ Erik ten Hag

Zaterdag, 8 oktober 2022 om 14:37 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:40

De spanningen tussen Cristiano Ronaldo en Erik ten Hag lijken te zijn toegenomen. De Britse krant The Times meldt dat de 37-jarige aanvaller van Manchester United zijn bedenkingen heeft bij de werkwijze van de voormalig trainer van Ajax. Volgens de Portugese sterspeler zou de Nederlander onnodig vasthouden aan de manier van spelen en filosofie die bij de Amsterdammers werkten.

Bij United gaat het echter moeizamer. Zo begonnen the Red Devils het Premier League-seizoen met nederlagen tegen respectievelijk Brighton & Hove Albion (1-2) en Brentford FC (4-0). De ploeg van Ten Hag herpakte zich vervolgens met opeenvolgende overwinningen op Liverpool (2-1), Southampton (0-1), Leicester City (0-1) en Arsenal (3-1) voordat het vorige week helemaal misging tegen Manchester City (6-3). Ronaldo, die onder Ten Hag allesbehalve onomstreden is, moet het doen met invalbeurten in de Premier League. Zijn enige basisplaats in de competitie was tegen Brentford.

De vijfvoudig Ballon d’Or-winnaar wil dan ook liever vandaag dan morgen vertrekken van Old Trafford, waar hij tussen 2003 en 2009 juist succes na succes beleefde. Ten Hag zou volgens de Portugees ‘koppig’ zijn en onnodig vasthouden aan de speelwijze die hij ook bij Ajax hanteerde. Daarnaast noemen bronnen op Carrington, het trainingscomplex van United, de relatie tussen de speler en trainer ‘gespannen’. Zo zou Ronaldo klagen over de kwaliteit van de trainingen en vindt hij dat het team beter op een andere manier kan spelen.

De aanvaller, die vorig seizoen goed was voor 24 doelpunten in 39 wedstrijden voor de Engelse grootmacht, zou daarnaast ook ‘woest’ zijn nadat Ten Hag na afloop van de verloren stadsderby tegen City aangaf Ronaldo niet te willen inbrengen 'uit respect voor diens grote carrière’. De manager reageerde voorafgaand aan het Europa League-duel met Omonia Nicosia (2-3 winst) op de situatie. “Natuurlijk wil hij spelen en is hij pissig als hij op de bank zit. Ronaldo is heel competitief en is niet blij als hij niet speelt. Hij traint goed en is gemotiveerd, wat we ook van hem verwachten”, aldus Ten Hag.