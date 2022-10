Kieft kijkt verder dan Tadic en Blind: ‘Zijn spel doet pijn aan je ogen: wild’

Vrijdag, 7 oktober 2022 om 19:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:45

Wim Kieft is nog bepaald niet overtuigd geraakt van Calvin Bassey. De columnist van De Telegraaf zag bij de 22-jarige centrumverdediger van Ajax 'gebrekkige kwaliteiten' aan het licht komen tijdens de oorwassing van Napoli (1-6). "Zijn spel doet pijn aan je ogen", aldus Kieft.

Bassey werd afgelopen zomer door Ajax aangetrokken als vervanger van Lisandro Martínez, die volgens Kieft 'leiderschapskwaliteiten bezat en goed aan de bal was'. "Maar nu speelt Bassey naast Jurriën Timber. Los van Bassey's gebrekkige kwaliteiten aan de bal is hij vooral heel wild. Fysiek in orde, maar met hem kan Ajax niet het dominante spel spelen wat ze graag willen."

Ajax slaagde er vier wedstrijden op rij niet in om te winnen en verkeert in een crisis. Kieft wijst met de beschuldigende vinger naar Alfred Schreuder, die de laatste weken veel kritiek krijgt vanwege het blijven opstellen van Daley Blind en Dusan Tadic. Kieft kijkt echter verder dan de twee routiniers. "Schreuder is er nu in geslaagd om iedereen aan het twijfelen te brengen. Want iemand als Davy Klaassen loopt met de pest in zijn lijf rond hoewel hij altijd levert bij Ajax. Of Timber. Hij kon vorig seizoen goed gedijen naast Martínez."

"Dan moet je als trainer keuzes durven te maken en die maakt Schreuder niet", vervolgt Kieft, die ook kijkt naar de aanvalslinie. "Ja, Mohammed Kudus in de spits, maar waarom? Brian Brobbey is beter en veelzijdiger. Je haalt een speler uit eigen jeugdopleiding toch ook niet voor twintig miljoen euro terug om hem op de bank te zetten? Brobbey deed het niet verkeerd, maar speelt nu zonder enig vertrouwen als hij speelminuten krijgt. Hij wil iedereen laten zien dat hij een goed aanspeelpunt is en richt zich daar voornamelijk op."