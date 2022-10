Midtjylland: ‘Nog nooit zoveel gewelddadige mensen in een stadion gezien'

Vrijdag, 7 oktober 2022 om 10:06 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:28

FC Midtjylland is niet te spreken over de grote groep gewelddadige Feyenoord-fans die donderdag vooraf en tijdens het Europa League-duel in Denemarken voor ongeregeldheden zorgden. De club laat weten geschrokken te zijn van de incidenten in en rondom het stadion. Honderden Feyenoord-supporters hadden een kaartje voor de thuisvakken bemachtigd, hetgeen tot meerdere ongeregeldheden leidde.

Feyenoord had in totaal zeshonderd kaarten verkocht voor het uitvak, maar volgens Deense media zaten er ook zo’n duizend supporters op de thuisvakken van de MCH Arena. Preben Rokkjaer, directeur marketing van Midtjylland, liet zich na afloop kritisch uit over de incidenten. “We hebben vooraf geen kaarten verkocht aan Nederlanders, maar ze hebben thuissupporters gevraagd om met Deense creditcards een kaart voor ze te kopen. Daar kun je jezelf moeilijk tegen wapenen.”

“Ze bestormden verschillende ingangen en betraden vakken op zo'n manier dat we geen kans hadden om ze buiten tegen te houden”, vervolgde Rokkjær, die de ongeregeldheden die het Europa League-duel ontsierden betreurt. “Het is schandalig dat een team als Feyenoord met hun supporters naar Denemarken komt en zich zo gewelddadig gedraagt.”

Volgens Rokkjær zorgden Feyenoord-fans op verschillende plaatsen in het stadion tegelijk voor problemen, waardoor de beveiliging in de problemen kwam. Toch stelt hij dat Midtjylland zich zo goed mogelijk had voorbereid. “'We hadden dubbel zoveel beveiligers als normaal. We hebben een goed gesprek gehad met Feyenoord en de politie. We zijn een voetbalclub, geen defensieleger. Ik was er zelf bij. Ik heb nog niet eerder zoveel gewelddadige mensen in een stadion gezien”, aldus Rokkjær.