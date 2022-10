AZ ziet straf van de UEFA na een succesvol beroep teruggedraaid worden

AZ is succesvol in beroep gegaan tegen de straf die de UEFA de club begin september oplegde. De Alkmaarders hadden een voorwaardelijke straf boven het hoofd hangen en die werd, na het gooien van voorwerpen richting het veld, omgezet naar onvoorwaardelijk. De club moest daarom de vakken W, X1 en X2 gesloten houden bij de thuiswedstrijd tegen Apollon Limassol FC van donderdagavond, maar die straf gaat dus niet meer door.

De straf om de vakken te sluiten is nu omgezet naar een voorwaardelijke straf, met een proeftijd van twaalf maanden. De opgelegde geldboete, die in eerste instantie vijftigduizend euro bedroeg, is daarnaast teruggebracht naar dertigduizend euro. Robert Eenhoorn, de algemeen directeur van de Alkmaarders, is logischerwijs tevreden met de uitspraak van de Europese voetbalbond, maar benadrukt dat de club nog steeds een voorwaardelijke straf boven het hoofd hangt.

?? ????????????????! ???? AZ is succesvol in beroep gegaan tegen de straf van de UEFA om drie vakken te sluiten bij AZ - Apollon Limassol. ??? Dat betekent dat seizoenkaarthouders donderdagavond gewoon op hun eigen stoel op de V.d. Ben-tribune kunnen plaatsnemen.#AZ #azapa — AZ (@AZAlkmaar) October 5, 2022

“We zijn blij dat ons beroep tegen de straf gedeeltelijk is toegewezen, zodat we donderdagavond hopelijk alsnog kunnen rekenen op een sfeervolle Van der Ben-tribune”, zegt Eenhoorn op de officiële kanalen van de Alkmaarders. “We zijn als club nu echter dubbel gewaarschuwd voor eventuele nieuwe sancties vanuit de Europese voetbalbond.” De ploeg van trainer Pascal Jansen, dat met overwinningen op Tuzla City (5-0), Dundee United (7-1) en Gil Vicente (1-6) de groepsfase van de Conference League bereikte, kan donderdagavond dus op de steun rekenen van een goed gevuld AFAS Stadion.

De eerste twee wedstrijden in de groepsfase werden vrij eenvoudig gewonnen van Dnipro-1 (0-1) en Vaduz (4-1), waardoor de ploeg van Jansen met zes punten aan kop gaat in Groep E van de Conference League. Ook in de Eredivisie zijn de Alkmaarders in vorm. AZ is namelijk de enige club die na acht competitiewedstrijden nog niet verloor en staat met twintig punten uit acht wedstrijden bovenaan. Daarnaast werd in het laatste duel vóór de interlandbreak afgerekend met Ajax (2-1) en wisten de Alkmaarders afgelopen weekend flink te profiteren van de misstappen van de volledige traditionele top drie, nadat het op zaterdagavond met 1-4 won van FC Groningen.