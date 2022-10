Barcelona heeft de bal maar bijt zich stuk op muur van De Vrij en co

Dinsdag, 4 oktober 2022 om 23:09 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:23

Internazionale heeft dinsdag de tweede plek in Groep C van de Champions League bemachtigd. In de kraker in het Giuseppe Meazza was het Barcelona dat voetbalde, maar niet door de Milanese muur heenkwam. Een doelpunt van Hakan Çalhanoglu was daarom genoeg voor i Nerazzurri om de drie punten in eigen huis te houden. Inter komt zo op zes punten, drie punten achter koploper Bayern München, dat nog foutloos is. Barcelona blijft op de derde stek staan met drie punten.

Inter zat voorafgaand aan het treffen met Barcelona niet in een al te beste flow. De afgelopen twee duels in de Serie A werden verloren (3-1 tegen Udinese en 1-2 tegen AS Roma); de laatste overwinning dateerde van 18 september. Dat was in de Champions League, tegen Viktoria Plzen. Ook dinsdag maakte Inter weer een betere indruk in het miljardenbal dan in de binnenlandse competitie. Calhanoglu zorgde na zeven minuten voor het eerste wapenfeit van de wedstrijd door Marc-André Ter Stegen te testen met een vlammend afstandsschot.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

????????????! ?? Een prachtige schuiver van Calhanoglu vlak voor rust zet Inter op voorsprong ??#ZiggoSport #UCL #INTBAR pic.twitter.com/DTQHdYDzm5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 4, 2022

Daarop was het Barcelona dat de bal liet rollen.. De elf van Xavi hadden echter moeite om een gaatje in de Milanese muur te vinden, die plichtsgetrouw de opdracht van Inzaghi vervulde: dichthouden. Halverwege de eerste helft kwam Inter er een keer uit en claimde het direct een penalty te verdienen. Uit een VAR-check rolde echter dat de handsbal van Eric García teniet werd gedaan door eerder buitenspel van Lautaro Martínez.

De bal bleef voornamelijk rondom het strafschopgebied van Inter, en toch waren het i Nerazzurri die vlak voor de thee op voorsprong kwamen. Bij een zeldzame uitbraak kwam het leer uiteindelijk terecht bij Hakan Çalhanoglu, die hard en laag uithaalde en Ter Stegen daarmee kansloos liet. Barcelona werd bestraft voor het gebrek aan inspiratie op vijandige helft, iets wat in het tweede bedrijf beter zou moeten.

Na het uur kwam André Onana – die bij Inter de voorkeur krijg boven Samir Handanovic – dan eindelijk echt voor het eerst met de schrik vrij. De Kameroener kreeg zijn hand nog even tegen het schot van Ousmane Dembélé, dat uiteindelijk op de paal uiteenspatte. Xavi besloot een breekijzer in te brengen in de persoon van Ansu Fati. De groeibriljant zette zijn ploeg echter een hak toen deze dacht op gelijke hoogte te komen. Dembélé 'chipte' de bal voor, die via Fati bij Pedri belandde. De middenvelder schoot de bal tegen de touwen, alleen had zijn ploeggenoot de bal met zijn hand getoucheerd.

Om de boel helemaal op slot te gooien, besloot Inzaghi de paardenkracht van Denzel Dumfries te brengen. Stefan de Vrij, die als enige Nederlander aan de aftrap verscheen, werd geslachtofferd voor Francesco Acerbi. Dat was overigens niet ten nadele van De Vrij: de stopper maakte Robert Lewandowski gevaarloos, de hele avond lang. Barcelona hoopte in extremis nog een strafschop te verdienen na een vermeende handsbal van Dumfries, maar kreeg nul op het rekest van arbiter Slavko Vincic. Zo bleef de koploper van LaLiga met lege handen achter.