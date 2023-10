Thuram beslist topper tussen Inter en Roma; Lukaku wedstrijd lang uitgefloten

Zondag, 29 oktober 2023 om 19:55 • Bart DHanis • Laatste update: 19:59

Internazionale heeft zondagavond uitstekende zaken gedaan in jacht op de Italiaanse landstitel. In het eigen Giuseppe Meazza Stadion was de ploeg van Simone Inzaghi met 1-0 te sterk voor AS Roma. Marcus Thuram nam de enige treffer voor zijn rekening. Dankzij de overwinning staat inter weer bovenaan de Serie A. Roma blijft achtste.

Bij Inter begon Denzel Dumfries in de basis. Stefan de Vrij en Davy Klaassen moesten genoegen nemen met een plaatsje op de bank. Bij Roma begon Rick Karsdorp als wisselspeler. Romelu Lukaku, die afgelopen seizoen nog voor Inter speelde, werd door het thuispubliek constant uitgefloten wanneer hij aan de bal kwam.

De ban eindelijk gebroken! ??

Marcus Thuram schiet de koploper in de laatste tien minuten op voorsprong ??#ZiggoSport #SerieA #InterRoma pic.twitter.com/EEbyqRWPF0 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 29, 2023

De eerste grote kans van de wedstrijd was besteed aan Inter. Denzel Dumfries dolde zijn tegenstander hoog op het veld en gaf een voorzet op Thuram, die zijn kopbal nog net gekeerd zag worden door Rui Patricio. Enkele minuten later beproefde ook Federico Dimarco zijn geluk. Hij schoot de bal rakelings langs het doel.

In het restant van de eerste helft bleef Inter de bovenliggende partij. Tot grote kansen wist de ploeg van Inzaghi echter niet te komen, tot aan de extra tijd van het eerste bedrijf. Nicoló Barella reageerde alert bij een rebound, maar schoot de bal huizenhoog over.

In de tweede helft liet Roma meer en meer van zich zien. Hakan Calhanoglu kwam na een smerige overtreding op het middenveld goed weg met een gele kaart. Enkele minuten later kregen de bezoekers hun grootste kans van het duel. Yann Sommer had een geweldige reflex in huis na een kopbal van Bryan Cristante.

In de tegenstoot werd Inter via Calhanoglu gevaarlijk. De Turkse middenvelder schoot van afstand, zag de poging van richting veranderen en vervolgens net naast het doel van Rui Patricio verdwijnen. Tien minuten voor tijd kwam Inter dan toch op voorsprong. Onder toeziend oog van vader Lilian Thuram tikte Marcus Thuram een strakke lage voorzet van Dimarco tegen de touwen: 1-0.