Rafael van der Vaart wil twee wissels bij Ajax: ‘Ze hebben de bal niet geraakt’

Dinsdag, 4 oktober 2022 om 22:00 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:05

Ajax staat er halverwege het Champions League-duel met Napoli slecht voor. De Amsterdammers kwamen dankzij een treffer van Mohammed Kudus nog wel op voorsprong, maar na de gelijkmaker van de bezoekers stortte de defensie van Ajax in als een kaartenhuis: 1-3 bij rust. Rafael van der Vaart zag in de eerste helft in ieder geval Dusan Tadic en Steven Berghuis door het ijs zakken.

In de negende speelminuut kreeg Kenneth Taylor de bal na een voorzet van Steven Bergwijn voor zijn voeten krijgt en haalde hij uit, waarna de bal via het been van Kudus binnenviel: 1-0. Lang kon Ajax niet genieten van de voorsprong, want nog geen tien minuten later kwam Napoli al op gelijke hoogte. Na een voorzet vanaf de linkerkant kwam Daley Blind te laat om te voorkomen dat Giacomo Raspadori binnenknikte: 1-1.

Ajax ontsnapte vervolgens enkele keren aan een achterstand, maar in de 33ste minuut sloeg Napoli alsnog toe. Ditmaal werd Jurriën Timber in de lucht geklopt door Giovanni Di Lorenzo, die met een rake kopbal voor de 1-2 zorgde. De achterstand liep op slag van het rustsignaal nog verder op. De Amsterdamse defensie lag volledig open, waardoor Piotr Zielinski in alle vrijheid voor de 1-3 kon zorgen.

“Ajax heeft nog geen moment in de wedstrijd gezeten”, concludeert Rafael van der Vaart bij Ziggo Sport. “Napoli maakte drie goals, maar ze hadden er nog wel meer kunnen maken. Iedereen komt te laat bij Ajax. Die laatste goal had Pasveer kunnen voorkomen, want hij maakte een stap de verkeerde kant op en hij viel een beetje lullig achterover. Dit is het spel van Napoli: ze zijn zó scherp. Hopelijk komen Davy Klaassen en Brian Brobbey erin. Dusan Tadic en Steven Berghuis hebben eigenlijk nog geen bal geraakt.”