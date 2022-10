Go Ahead Eagles voelt zich benadeeld: ‘Ik heb me laten influisteren...’

Zondag, 2 oktober 2022 om 08:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:18

René Hake is van mening dat Go Ahead Eagles een doelpunt door de neus is geboord in de uitwedstrijd bij Ajax (1-1). De Deventenaren vertrokken zaterdagavond knap met een punt uit de Johan Cruijff ArenA, maar dat hadden er zomaar drie kunnen zijn. Scheidsrechter Alex Bos besloot in de tweede helft te fluiten na een duw van Bobby Adekanye op Calvin Bassey. De spits van Go Ahead schoot raak, maar dat feest ging dus niet door.

Go Ahead stond bijna de gehele wedstrijd met de rug tegen de muur, maar wist door een uitbraak een kwartier voor tijd toch een punt over te houden aan het duel met Ajax. "We moesten vrij lang catenaccio spelen", aldus Hake bij ESPN. "Ajax is zoals vanzelfsprekend de bovenliggende partij en dat betekent dat je de ruimtes dicht en klein moet houden. Dat hebben we grote delen van de wedstrijd goed gedaan. Het is uiteindelijk aan hen om het tempo te bepalen. Als je de ruimtes klein weet te houden, kun je het tempo er ook uithalen zonder dat je arbeid moet verliezen."

Ajax kwam op voorsprong via 'Mister 1-0' Davy Klaassen, die op slag van rust een voorzet van Dusan Tadic achter doelman Jeffrey de Lange werkte. Willum Willumsson tekende voor de gelijkmaker. "Het gevoel dat er iets te halen valt krijg je pas als de tweede helft vordert en zij de 2-0 niet maken", gaat Hake verder. "Dan weet je dat er één of twee momenten komen dat je een kans krijgt. Ik heb het nog niet teruggezien, maar ik heb me laten influisteren dat de schouders van Bobby Adekanye sterker zijn dan die van Calvin Bassey."

Hake doelt daarmee op de duw van zijn pupil die bestraft werd. "Ik heb er ook weleens niet voor gefloten zien worden. Dit moet je gewoon door laten gaan. Ik vind dat ons een goal is ontnomen. Maar we zijn enorm trots dat we dit hebben kunnen bewerkstelligen. Bij Ajax gelijkspelen is een topprestatie van ons als Go Ahead zijnde. Daar moeten we blij mee zijn. Uiteindelijk gaat het erom dat je principes weet om te zetten in punten en data is de laatste weken gelukt. Dat geeft vertrouwen en goede moed."