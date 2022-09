Frank de Boer liet rentree bij Ajax om zeer opvallende reden links liggen

Zaterdag, 1 oktober 2022 om 00:01 • Laatste update: 00:58

Frank de Boer keert waarschijnlijk niet meer terug in de voetballerij. Dat gaf zijn zaakwaarnemer Guido Albers onlangs aan in de podcast #DoneDeal. De ex-bondscoach en -trainer van onder meer Crystal Palace en Internazionale wilde eventueel terugkeren in de jeugd van Ajax, maar zag daar om een opvallende reden vanaf.

“Of er nog een kans is dat hij terugkeert in de voetballerij? Dat weet ik niet. De tendens die er nu was maakt het ook niet leuk om weer lekker aan het werk te gaan. Hij is door een aantal mensen echt kapot geschreven. Dat is wel lelijk”, zei Albers onlangs. Er gingen eerder geruchten over een rol in de Ajax-jeugd, maar dat zag De Boer niet zitten vanwege een opvallende reden. “Hij wilde wel graag terug naar Ajax, maar hij heeft een schoonzoon (Joey Kooij, red.) die fluit en dat ligt gevoelig. Frank heeft toen de keuze gemaakt om de carrière van Kooij niet te blokkeren.”

Aan de tafel van Veronica Offside wordt hardop de vraag gesteld wat het verband is tussen de arbiter en een rol binnen de Ajax-jeugd voor De Boer. Kees Jansma vraagt zich bovendien af wie De Boer kapot zou moeten hebben geschreven. “Ik kan me niet voorstellen dat een trainer, op basis van een paar meningen, zou worden geslachtofferd. Dat EK, dat waren drie overwinningen tegen Oostenrijk, Oekraïne en Noord-Macedonië. Daar val je niet van achterover. Toen kwam Tsjechië en dan verlies je met 2-0. In zijn contract stond dat hij de kwartfinale moest halen, anders was het over. Dat leek me een normale gang van zaken.”

“Ik vind het jammer dat Frank niet terugkomt als trainer, want die conclusie geeft Albers nu mee”, gaat Jansma verder. “Het is namelijk een hele aardige gozer met een prachtige staat van dienst.” Andy van der Meijde geeft aan dat het als trainer gaat om presteren. “Je kan wel een aardige gozer zijn, maar je moet wel presteren. Na de vier landstitels met Ajax is hij bij Internazionale na drie maanden ontslagen.” Jansma is het daarmee eens, maar vindt dat De Boer de verkeerde keuzes heeft gemaakt in zijn carrière.

“Ik ben bij hem geweest in Milaan en daar wilde hij, op z’n Nederlands, alles veranderen. Hij wilde mensen wegsturen en hij had een paar lastige spitsen. Het is niet gelukt daar. Dan komen de keuzes: dan ga je naar Crystal Palace… Ja, sorry.” Van der Meijde neemt het op voor De Boer en geeft aan dat de Engelse club zijn beloftes niet na is gekomen. “Daar kun je misschien nog van zeggen dat het zijn schuld niet is geweest.” Wim Kieft is het niet eens met Albers over het feit dat De Boer kapot zou zijn geschreven. “Albers is, omdat hij een vriend is van De Boer, emotioneel veel meer betrokken dan bij een andere cliënt. Ik denk dat dat het een beetje is. Als je namelijk echt puur op de prestaties afgaat, dan is het niet dat De Boer is weggeschreven, maar dan is het gewoon omdat hij gefaald heeft.”