Driessen kraakt beleid KNVB en traditionele top drie: ‘Een dolksteek in de rug’

Vrijdag, 30 september 2022 om 07:39 • Laatste update: 07:45

Valentijn Driessen heeft in zijn nieuwste column in De Telegraaf uitgehaald naar de zakenlieden die het steeds vaker voor het zeggen krijgen in de voetballerij. Volgens de journalist ontbreekt het aan technische kennis in de clubleiding bij de traditionele top drie. Ook bij de KNVB zit op dit moment niemand die het technisch directeurschap op zich neemt. De chef voetbal noemt het 'een dolksteek in de rug' van het voetbalvolk.

Driessen kan het niet geloven dat 'belangrijkste functionaris' Overmars acht maanden na zijn vertrek nog geen opvolger heeft. "Algemeen directeur Edwin van der Sar vindt het leuk om het erbij te doen", stelt de chef voetbal. "Hij valt te sturen door de rvc, die een operationele directeur (Maurits Hendriks, red.) binnenfietste om Van der Sar te ontzien. De machtige raad van commissarissen, die allang niet meer op de achtergrond als toezichthoudend orgaan functioneert, bestendigt de ontstane bestuursstructuur. Blij verlost te zijn van de voor hen ongrijpbare Overmars."

Ook bij PSV piept en kraakt het volgens de journalist. "Na het vertrek van John de Jong zoekt Robert van der Wallen als PSV-president-commissaris naar één of twee trekpoppen zonder statutaire bevoegdheden om zijn hoofdtrekpop Marcel Brands te assisteren op technisch vlak. Vandaar vallen de namen van lichtgewichten als Jordy Zuidam en Mark-Jan Fledderus. Er wordt slechts gewezen naar hun trackrecord op de transfermarkt. Maar wat zouden al die FC Utrecht-spelers waard zijn geweest als de club onder Zuidam wel had gepresteerd? En hoeveel is FC Groningen sportief opgeschoten onder Fledderus?"

Bij Feyenoord vertrok deze zomer Frank Arnesen. De Deen was om gezondheidsredenen tijdelijk niet aan het werk en zag zijn taken met succes worden overgenomen door algemeen directeur Dennis te Kloese. "Te Kloese, zelf iemand met internationale contacten en een technische achtergrond, genoot van de transferperiode", concludeert Driessen. "Waarom een opvolger voor Arnesen halen? Het draait lekker, de lijnen met de opleiding en scouting zijn kort, Arne Slot heeft bijgetekend en met drie meningen is het gemakkelijker opereren dan met vier."

Driessen stelt dat iedere club een technisch directeur nodig heeft, daar anders het technische beleid 'op de lange termijn in de knel komt'. "Iemand die dat proces bewaakt en erop afgerekend kan worden. Dat verwacht je van een volwassen professionele voetbalorganisatie. Dat beseffen Van Leeuwen (KNVB, red.), Van der Sar, Brands en Te Kloese niet. Het zou hun onafhankelijkheid richting rvc ook versterken. Nu bungelen ze allemaal aan het lijntje van die zogenaamd grote zakenlui, die vooral neerkijken op dat voetbalvolk of ze een dolk in de rug steken."