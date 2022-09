Demy de Zeeuw onder de indruk: ‘Het grootste talent in Nederland’

Woensdag, 28 september 2022 om 16:47 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 16:50

Demy de Zeeuw ziet Xavi Simons momenteel als het grootste talent van Nederland. Dat gaf hij aan in gesprek met Voetbalzone-verslaggever Kalum van Oudheusden, tijdens het Life After Football Gentlemen’s Dinner. Van Oudheusden sprak daarnaast verschillende andere oud-profvoetballers en prominenten over wie volgens hen een groot talent is in ons land en hoe de toekomst van het Nederlands voetbal eruitziet.

“Als je ziet hoeveel kritiek hij krijgt, terwijl hij echt een heel goede speler is...”, begint De Zeeuw over Simons. “Natuurlijk heeft hij een hele omweg gemaakt qua clubs, maar als je puur naar kwaliteit kijkt, is hij voor mij gewoon het allergrootste talent in Nederland.” De oud-speler van onder meer Ajax en AZ geeft daarnaast aan dat het volgens hem wel goed gaat met het voetbal in Nederland. Dat ziet hij met name aan de prestaties van Ajax. “Het is altijd de vraag of het genoeg is om Champions League-niveau te halen als je maar zeven of acht topwedstrijden in Nederland hebt, maar je ziet toch dat Ajax het de laatste jaren heel goed doet.”

Ook Ronald de Boer is positief gestemd over de toekomst van het voetbal in ons land. “Het Nederlandse voetbal zit goed in de lift. We waren even in paniek, en ik heb toen direct al gezegd dat het een soort komen en gaan was. Dat geldt ook voor talenten en generaties. We hebben onze zaakjes altijd goed op orde, en de jeugdopleiding is misschien wel de beste in de wereld. Dan heb ik het niet alleen over Ajax, maar gewoon over heel Nederland. We mogen trots zijn op wat we presteren als klein landje”, aldus de oud-international.

Volgens Gregory van der Wiel, die tot 46 interlands kwam, is ook een goede scouting in het buitenland belangrijk voor het Nederlands voetbal. Als voorbeeld haalt hij Antony aan, waar Ajax deze zomer een recordbedrag van ontving van Manchester United. “Een speler uit Brazilië halen voor ik weet niet hoeveel geld, het talent in hem zien, goed ontwikkelen, een goede omgeving geven... Zodat hij lekker zijn ding kan doen op het veld. En hem daarna voor bijna honderd miljoen euro verkopen, is gewoon goede business.”

Tot slot ziet Ruud Gullit wel een enigszins zorgwekkende ontwikkeling de afgelopen jaren: talenten die de Eredivisie te vroeg verlaten. “De meeste jongens die nu allemaal transfers hebben gemaakt, zitten op de bank”, ziet de 66-voudig international, die zelf op bijna 25-jarige leeftijd de Eredivisie achter zich liet. “Stengs bijvoorbeeld, waar is hij gebleven? Dat is zonde. Het zijn allemaal spelers die een grote droom hadden die het niet waargemaakt hebben. En er zijn er nog heel veel. Bergwijn ook, die had in Engeland toch wel moeite, en hij komt in Nederland en scoort meteen drie en twee keer. Dat zijn de verhoudingen.”