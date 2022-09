Jurriën Timber kijkt tevreden terug op keuze: ‘Ik sta daar nog steeds achter’

Woensdag, 28 september 2022 om 11:42 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 11:42

Jurriën Timber is blij dat hij Ajax afgelopen zomer niet heeft ingeruild voor een andere club. Dat laat hij weten in gesprek met Voetbal International. De 21-jarige verdediger stond in de belangstelling van meerdere clubs, maar besloot uiteindelijk om in augustus zijn contract bij Ajax te verlengen tot medio 2025.

Het was geen makkelijk besluit voor Timber. De ene keer leek het hem de beste optie om een transfer naar een buitenlandse topcompetitie te maken, terwijl hij de volgende dag toch weer de voorkeur gaf aan een langer verblijf in Amsterdam. Hij overlegde in die periode niet alleen met zijn familie, ook Louis van Gaal werd om advies gevraagd. De bondscoach gaf daarbij aan te verwachten dat Timber ook bij buitenlandse topclubs aan spelen toe zou komen.

Jurriën Timber heeft zich in korte tijd opgewerkt tot vaste basiskracht in het goed presterende Oranje! ?? En dat leidt tot complimenten van @GullitR ???? ?? 'Je groeit vanzelf mee met het niveau bij Oranje.' Hele FaceTime zien? ?? ?https://t.co/RMJIqEzFqp#ZiggoSport #RONDO pic.twitter.com/PKnphVfMa5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 26, 2022

Toch besloot Timber uiteindelijk te kiezen voor een contractverlenging bij Ajax. Een maand later blikt hij tevreden terug op zijn keuze. “Ik heb die keuze niet voor niets gemaakt, daar sta ik nog steeds achter”, aldus de Utrechter in gesprek met het voetbaltijdschrift. “Het WK speelde daarin niet per se een rol. Als er geen WK was geweest, zou ik ook bij Ajax zijn gebleven.”

De tienvoudig international begon afgelopen interlandperiode tegen zowel Polen (0-2 winst) als België (1-0 zege) in de basis bij Nederland. Hij oogste veel lof met zijn spel, zo was onder meer te horen in de uitzending van Rondo maandagavond. Ruud Gullit en Marco van Basten gaven in een videoverbinding met Timber aan onder de indruk te zijn van hem. “Ik vind dat je veel beter bent geworden in verdedigen. Dat is echt je grootste winst, denk ik”, aldus Gullit. Van Basten voegde daaraan toe: “Onze grootste kracht is Timber. Die is zó rustig aan de bal. En hij is een ontzettend goeie opbouwer, het samenspel met hem is heel hoog en hij neemt initiatief.”