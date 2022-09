Potindeling EK-kwalificatie: Oranje kan op zware tegenstander stuiten

Woensdag, 28 september 2022 om 07:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:43

Nu de laatste wedstrijden in de Nations League zijn afgewerkt, is ook de potindeling voor de EK-kwalificatie bekend. Het Nederlands elftal heeft zich door de finaleplek verzekerd van Pot 1, maar kan desondanks op een zware tegenstander stuiten. Frankrijk en Engeland maken door hun teleurstellende Nations League-campagne namelijk onderdeel uit van Pot 2. In Pot 3 zit onder meer Zweden. Turkije lijkt de zwaarste tegenstander uit Pot 4. Rusland is door de UEFA uitgesloten van deelname, Duitsland is als gastland automatisch gekwalificeerd.

De landen die wel deelnemen aan de kwalificatiecyclus zijn onderverdeeld in zes potten, waarbij de eerste vijf potten tien teams bevatten. Pot 6 bestaat uit slechts drie teams. Tijdens de loting op 9 oktober worden tien poules geformeerd. Er komen zeven poules van vijf teams en drie poules van zes teams. De landen die zich hebben gekwalificeerd voor de Final Four van de Nations League, Nederland, Italië, Kroatië en Spanje, worden ingedeeld in de kleinste poules.

Potindeling EK-kwalificatie

Pot 1 Pot 2 Pot 3 Pot 4 Pot 5 Pot 6 Nederland Frankrijk Oekraïne Georgië Slowakije Andorra Kroatië Oostenrijk Albanië Griekenland Noord-Ierland San Marino Spanje Tsjechië Noorwegen Turkije Cyprus Liechtenstein Italië Engeland Slovenië Kazachtstan Wit-Rusland Denemarken Wales Ierland Luxemburg Litouwen Portugal Israël IJsland Azerbeidzjan Gibraltar België Bosnië Herzegovina Montenegro Kosovo Estland Hongarije Servië Roemenië Bulgarije Letland Zwitserland Schotland Zweden Faeröer Eilanden Moldavië Polen Finland Armenië Noord-Macedonië Malta

Nederland is groepshoofd door de finaleplek in de Nations League. Ook de andere finalisten maken onderdeel uit van Pot 1, net als België, Portugal, Denemarken, Hongarije, Zwitserland en Polen. In Pot 2 zitten naast Frankrijk en Engeland onder meer Oostenrijk, Tsjechië, Wales en Schotland. Pot 3 wordt onder meer gevormd door Oekraïne, Noorwegen, Ierland, Roemenië en Zweden, terwijl Turkije zichzelf terugvindt in Pot 4. Slowakije lijkt op voorhand het sterkste land uit Pot 5. Pot 6 telt met San Marino, Andorra en Liechtenstein slechts drie landen.

Het EK wordt dus gespeeld in Duitsland, vindt plaats van 14 juni tot 14 juli en kent Berlijn, München, Dortmund, Gelsenkirchen, Stuttgart, Keulen, Hamburg, Leipzig, Düsseldorf en Frankfurt als speelsteden. Het Europees kampioenschap werd één keer eerder afgewerkt bij onze oosterburen. Dat was in 1988 toen Oranje het toernooi won. Het lijkt erop dat de finale gespeeld gaat worden in het Olympiastadion in Berlijn. Alle stadions zijn nu al zo goed als gereed om aan de eisen van de UEFA te voldoen.